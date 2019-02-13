В России возбуждено первое административное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные акции протеста, сообщает РБК со ссылкой на главу юридической службы "Апологии протеста" Алексея Глухова.
Соответствующий протокол заполнили стражи правопорядка Калининграда в отношении горожанина Ивана Лузина. Он волонтер городского штаба оппозиционера Алексея Навального.
Активиста задержали 7 февраля за несогласованный пикет, в который, по версии полицейских, он вовлек двоих подростков.
В отношении него также возбуждено административное дело за проведение пикета без подачи уведомления в органы власти.
Напомним, ранее ст. 20.2 КоАП дополнили новой частью, по которой за вовлечение детей в несанкционированное собрание, митинг, демонстрацию, шествие или пикетирование, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, предусматривается штраф для граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на 15 суток. Должностным лицам грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а юрлицам – от 250 до 500 тысяч рублей.
Комментарии
А с молодогвардейскими что делать ???
13.02.2019 06:25
- гость -
Путлерюгенд данное "законотворчество" не касается.
Никакие пикеты и демонстрации не должны согласовываться и санкционироваться властями, это противоречит основному закону. Дело надо возбуждать против депутатов, принявших данный "закон" или поднять уже вопрос по поводу компетенции этих артистов, спортсменов и прочих гуманитариев засевших в думе.
дурдом во всём