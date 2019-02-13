В России возбуждено первое административное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные акции протеста, сообщает РБК со ссылкой на главу юридической службы "Апологии протеста" Алексея Глухова.

Соответствующий протокол заполнили стражи правопорядка Калининграда в отношении горожанина Ивана Лузина. Он волонтер городского штаба оппозиционера Алексея Навального.

Активиста задержали 7 февраля за несогласованный пикет, в который, по версии полицейских, он вовлек двоих подростков.

В отношении него также возбуждено административное дело за проведение пикета без подачи уведомления в органы власти.

Напомним, ранее ст. 20.2 КоАП дополнили новой частью, по которой за вовлечение детей в несанкционированное собрание, митинг, демонстрацию, шествие или пикетирование, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, предусматривается штраф для граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на 15 суток. Должностным лицам грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а юрлицам – от 250 до 500 тысяч рублей.