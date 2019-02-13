Директор департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова ответила на вопрос журналистов об обсуждавшейся ранее идее ограничить прокат зарубежного кино в РФ, сообщает ТАСС.

На круглом столе профильного комитета Госдумы Любимова заявила, что эта идея периодически звучит, но на сегодняшний день она снята с повестки.

Напомним, ранее выдвигалась инициатива, что количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня.

Соответствующие изменения предлагали внести в ФЗ "О господдержке кинематографии Российской Федерации".