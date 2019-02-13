Бразильские ученые из Университета Сан-Паулу выяснили, как в процессе эволюции змеи лишились конечностей, сообщает planet-today.ru.

Для этого исследователи проанализировали геномы тридцати видов пресмыкающихся, выявив у них более пяти тысяч ДНК-областей, которые могли повлиять на эволюцию рептилий.

Их сравнивали с аналогичными областями у других видов, которые не потеряли конечности или не имеют нормального зрения.

По итогам исследования ученые сделали интересные выводы. Изменения зрительной системы рептилий повлекли за собой лишение определенных генов возможности кодировать белки.

Но самое главное, они нашли тот самый единственный ген, который отвечал за механизмом формирования конечностей у рептилий. У современных змей он отсутствует.

Исследователи считают, что в результате мутации далекие предки змей лишились этого гена. Именно благодаря этому они столь кардинально переменились, уверены бразильские ученые.