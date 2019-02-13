Россияне стали реже прибегать к специальным программам для блокировки рекламы, сообщает runews24.ru со ссылкой на информацию "Яндекса".
Сейчас такой возможностью пользуется только пятая часть посетителей интернет-сайтов. Это на 1,7% меньше, чем годом ранее.
Такую статистику эксперты связывают с уменьшением количества навязчивой и раздражающей рекламы.
Однако ей все еще "грешат" видеохостинги, где реклама нередко прерывает просмотр видеороликов.
Комментарии
Эксперты просто, как обычно. Эксперты. Скорее всего увеличивается доля мобильных пользователей и не у всех есть возможность установить на мобилу блокировщик.
13.02.2019 07:42
Грамотный комментарий! Добавлю, что увеличилось число пользователей, по жизни далеких от IT, которые ни о каких адблокерах просто не знают.
Амик.ру выглядит совсем иначе, если его открывать с установленным uBlock....