Россияне стали реже прибегать к специальным программам для блокировки рекламы, сообщает runews24.ru со ссылкой на информацию "Яндекса".

Сейчас такой возможностью пользуется только пятая часть посетителей интернет-сайтов. Это на 1,7% меньше, чем годом ранее.

Такую статистику эксперты связывают с уменьшением количества навязчивой и раздражающей рекламы.

Однако ей все еще "грешат" видеохостинги, где реклама нередко прерывает просмотр видеороликов.