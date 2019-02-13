Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, объяснив его стремлением получить абсолютное военное превосходство, а также диктовать свою волю всему миру, сообщает РИА "Новости".

По мнению Горбачева, попытка США добиться абсолютного военного превосходства – иллюзорная цель, так как гегемония одной страны в современном мире невозможна. Он отметил, что приветствует усилия стран Европы по спасению РСМД, и призвал американских конгрессменов преодолеть межпартийные противоречия и начать серьезный разговор, к которому, выразил он уверенность, Россия будет готова.

Горбачев отметил, что подобные действия могут привести к новой гонке вооружений.

Ранее сообщалось, что в НАТО начали готовить оборонные меры в связи с разрывом ДРСМД.

Двусторонний договор был подписан во время визита Михаила Горбачева в Вашингтон 8 декабря 1987 года. Со стороны США документ подписал президент Рональд Рейган.

Президент Штатов Дональд Трамп заявил, что 2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора.