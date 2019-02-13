Лавров предупредил Помпео о последствиях новых санкций

Глава МИД Сергей Лавров предупредил американского коллегу Майка Помпео в телефонном разговоре, что новые санкции Вашингтона в адрес Москвы из-за "дела Скрипалей" приведут к негативным последствиям не только в двусторонних отношениях, но и в вопросах сохранения атмосферы в мире, сообщает РИА "Новости".

"В связи с анонсированным госсекретарем намерением США ввести против России дополнительные санкции под абсолютно недоказанным предлогом прошлогодней мутной истории с "отравлением" в Солсбери Скрипаля и его дочери, которых с тех пор никто не видел, Лавров подчеркнул, что этот ничем не оправданный шаг Вашингтона лишь усугубит ситуацию в двусторонних отношениях и атмосферу на мировой арене", – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам разговора.

Россия неоднократно предлагала провести совместное расследование произошедшего, тем не менее Лондон не стал рассматривать эту инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Кроме того, МИД уличил во лжи британского премьера Терезу Мэй, которая утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.