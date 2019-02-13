Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", целью которого является увеличение объемов жилищного строительства, пишет "Газета.Ru".
Во время встречи к Путину обратился один из обманутых дольщиков и попросил президента о помощи, отметив общие с ним интересы.
"Я как бывший хоккеист прошу: помогите, как хоккеист хоккеисту, а я вам всегда шайбу отдам, и вы забьете свой хороший гол", – сказал дольщик.
Путин при этом подчеркнул, что хоть и увлекается хоккеем, но сам себя хоккеистом не считает. Однако в шутливой форме глава государства заявил, что готов начать профессиональную карьеру после того, как сложит свои президентские полномочия.
"Ну, хоккеист я еще тот. Я все-таки занимаюсь сейчас другой работой, потом, может, перейду в профессиональную хоккейную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работу", – сказал президент.
"Но мы помогаем из федерального уровня, мы в рамках межбюджетных отношений учитываем проблемы регионов, связанных с вопросом обманутых дольщиков", – подчеркнул Путин, отвечая уже по сути вопроса.
Комментарии
А на восемнадцатый срок, но не более двух сроков подряд, уже не хочет?
13.02.2019 09:05 - Хочется все-таки посмотреть, как "цирк" уедет.......
Дураков привлекают громкими заголовками, совершенно не соответствующими сути материала.
А я бы Лебединое Озеро с удовольствием посмотрел!
13.02.2019 09:32 А в тексте-то про трактора в лизинг и про прогнозный урожай сахарной свеклы.
Обманутые дольщики .. кем они обмануты, аферистами от строительства .Вот с ними бы и разбирались . Зато дальше будет очень весело , растёт пирамида-строители набрали участки ,застраивают их , а деньги брать надо в банке . Но банки не собираются давать всем подряд , там такие критерии , что мало кто получит доступ к этой программе. И все, только бежать , кинув дольщиков , оформленных до 1.07.2019 . Как говорят в Одессе -будем посмотреть .
Переводчиком могу, немецкий знаю.