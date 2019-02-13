Президент России Владимир Путин заявил, что рост ставок по ипотеке был ожидаемым, но это краткосрочное явление, пишет "Коммерсантъ".

"Мы должны обратить внимание на ситуацию на ипотечном рынке, рынке ипотечного кредитования. Совсем недавно это было в районе 9%, сейчас плюс 2 процентных пункта, то есть уже 11% в среднем по стране. Это ожидаемый эффект", – сказал Путин.

"Это прогнозируемая ситуация, правительство исходило из того, – и я в целом склонен думать, что так оно и будет – что это будет разовое явление и краткосрочное, и в дальнейшем показатели должны не только выровняться, но и начать снижаться, в том числе макроэкономические показатели", – добавил президент.

Он пояснил, что рост связан с рядом принятых решений, в том числе с повышением НДС.

Ранее Путин сообщил о цели снижения ипотечной ставки до 7%. Напомним, согласно национальному проекту "Жилье и городская среда", предполагается снижение средней ставки по ипотеке в России до 8,9% годовых в 2019 году. К 2024 году средняя ставка, по подсчетам авторов нацпроекта, составит 7,9% годовых. В ноябре 2018 года ее значение было на уровне 9,52%.