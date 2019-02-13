Путин два раза за день раскритиковал главу Татарстана

Президент России Владимир Путин во вторник, 12 февраля, два раза за день раскритиковал поведение главы Республики Татарстан Рустама Минниханова, пишут "Известия".

Вначале на встрече с представителями общественности по теме национального проекта "Жилье и городская среда" Путин упрекнул Минниханова в невнимательности, когда тот разговаривал с рядом сидящим коллегой во время выступления президента.

"Рустам знает наверняка, о чем мы говорим. Да, Рустам Нургалиевич? Рустам Нургалиевич… Не отвлекайся, чего ты. Не слушает нас… Ладно, не будем ставить руководителя республики в сложное положение, он не слышал, о чем мы говорим", – сказал президент.

Спустя несколько часов Путин предоставил Минниханову слово уже на расширенном заседании президиума Государственного совета, однако того не оказалось в зале.

"Взял и ушел куда-то. Куда он ушел?" – поинтересовался глава государства. После вопроса президента присутствующие начали искать, где сидит Минниханов.

Позже в пресс-службе главы Татарстана пояснили, что Минниханов в этот момент находился в зале и уже шел к микрофону.