Медведев научил сенаторов правильно произносить слово "свёкла"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Совфеда во вторник, 12 февраля, напомнил сенаторам о правильной постановке ударения в слове "свёкла", а также рассказал о проблемах в сельскохозяйственной отрасли, сообщает РИА "Новости".
"Кто говорит "свекла", кто говорит "свёкла". Я всегда считал, что вроде "свекла", но на самом деле правильно говорить "свёкла", – высказался председатель правительства.
По словам Медведева, отрасль свекловодства является самой проблемной в стране и ее фактически нужно создавать заново.
"Я абсолютно поддерживаю идею по самообеспечению нашей страны таким семенным материалом, но для этого <...> необходимо обязательно вложиться в подпрограммы, которые здесь уже существуют", – подчеркнул премьер.
Он также напомнил о существовании специальных продпрограмм для свёклы и для картофеля.
Комментарии
Если сам овощ, то знает как пишется.
"Кто говорит "свекла", кто говорит "свёкла". Я всегда считал, что вроде "свекла", но на самом деле правильно говорить "свёкла", – высказался председатель правительства.
ну все. надо татупедам из едросии срочно закон принимать "о правильности произношения названий корнеплодов"
название закона дарю
Ну вот с ударением за время работы Председателем Правительства разобрался, что дальше?
По словам Медведева, отрасль свекловодства является самой проблемной в стране и ее фактически нужно создавать заново
ну все, ждем перебоев с сахаром...
так вот о чем думает правитель, вот чем голова забита до самых "выходов". А мы то думаем, что за бред принимается в последнее десятилетие. А тут вон оно! Над "Свёклой" думали....
цирк уехал клоуны остались - уже просто не смешно "ааааааа"
Первый класс - свЁкла, щавЕль.
13.02.2019 12:56
- гость -
Первый класс - свЁкла, щавЕль.
а то
Буква ё
Упражнение 83. Прочитайте по слогам.
Бе-рё-за. Свёк-ла. Те-лё-нок. Ко-тё-нок.
О-сёл. Щёт-ка. Ёл-ка. По-ёт.
Дорогая бабушка!
Кончились занятия в школе. Я перешёл во второй класс. Я умею хорошо читать, писать, решать задачи. Летом я буду отдыхать.
Твой внук Митя.