Медведев научил сенаторов правильно произносить слово "свёкла"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Совфеда во вторник, 12 февраля, напомнил сенаторам о правильной постановке ударения в слове "свёкла", а также рассказал о проблемах в сельскохозяйственной отрасли, сообщает РИА "Новости".

"Кто говорит "свекла", кто говорит "свёкла". Я всегда считал, что вроде "свекла", но на самом деле правильно говорить "свёкла", – высказался председатель правительства.

По словам Медведева, отрасль свекловодства является самой проблемной в стране и ее фактически нужно создавать заново.

"Я абсолютно поддерживаю идею по самообеспечению нашей страны таким семенным материалом, но для этого <...> необходимо обязательно вложиться в подпрограммы, которые здесь уже существуют", – подчеркнул премьер.

Он также напомнил о существовании специальных продпрограмм для свёклы и для картофеля.