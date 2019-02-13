Журнал "Росконтроль" провел независимую экспертизу различных марок крупнолистового черного чая, сообщает ИА REGNUM.

Специалисты закупили образцы черного чая следующих брендов: AKBAR, Tess, Riston, Lipton, Beta tea, "Альманах" и "Крепкие традиции". Далее образцы исследовали по нескольким критериям. Результаты исследования опубликованы на сайте издания.

По уровню содержания токсичных элементов все образцы прошли испытания успешно. В чаях не были обнаружены посторонние примеси, количество различных плесеней в составе очень небольшое, содержание пестицидов существенно ниже допустимых значений.

По вкусовым качествам чаи сильно различаются. Чай "Крепкие традиции", по мнению экспертов, обладает совершенно "пустым" вкусом и недостаточно терпкий. При этом производитель приписывает данному чаю высший сорт, но по совокупности органолептических показателей данный чай относится ко второму.

Также в список товаров с замечаниями попал чай Lipton. Данный чай оказался не крупнолистовым, и по органолептическим свойствам он не соответствует ГОСТу. Чай имеет слишком большое количество черешков, он недостаточно ровный и скрученный.

Остальные чаи соответствуют заявленным параметрам и могут быть рекомендованы к покупке.