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Строительство театра кукол "Сказка" в Барнауле перевалило за медиану

, ИА "Амител"
Объект обещают сдать к лету 2019 года

Фото: Минтранс Алтайского края

Строительство театра кукол "Сказка" в Барнауле по адресу Пушкина, 41 перевалило за медиану. Компания "Селф", являющаяся подрядчиком на объекте, не допустила отставания от графика и обещает закончить все работы летом 2019 года. Первых же посетителей обновленный театр примет в сентябре.

Как сообщает пресс-служба Минстроя региона, 12 февраля ход работ на объекте проинспектировали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев, министр культуры региона Елена Безрукова и директор театра кукол Надежда Васильева.

Главный инженер подрядной организации Александр Жокин сообщил, что сегодня на объекте завершено устройство водомерного узла, авансцены, ложи управления звуком и металлоконструкций каркаса, установлены противопожарные двери. В подвале ведется монтаж внутренних инженерных сетей, завершается устройство теплового узла, на первом и втором этажах возводятся кирпичные перегородки, выполняется устройство ходовых мостиков и галерей под установку навесного оборудования зрительного зала. Он также рассказал, что при строительстве данного объекта есть определенные сложности, например, стесненная территория не позволяет создать запас необходимых стройматериалов.

Фасад здания будет выполнен в стиле, характерном для исторической части Барнаула. Строение планируется сделать трехэтажным. Входная зона решена традиционно для театров с кассовым вестибюлем. Далее следует входной вестибюль с гардеробом и туалетом для зрителей. Также из вестибюля можно будет попасть в игровой детский зал. Кроме того, на первом этаже будет парадная двухмаршевая лестница. На втором этаже планируется фойе с интерактивной зоной для компьютерных презентаций и игр для детей. Там же будет буфет на 12 посадочных мест. Общая площадь здания составит около 3500 квадратных метров. Театр рассчитан на 203 места.

Первый спектакль для детей и их родителей обещают показать в сентябре 2019 года. Уже известно, что это будет постановка "Золотой ключик".

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

13.02.2019 10:36
- гость -

Зачем в театре компьютерная зона... Люди,кони.. Все смешалось в доме Облонских"...

0  0
13.02.2019 11:11
newozmochno

Для чего было строить новый и тесный ??.......................
Он также рассказал, что при строительстве данного объекта есть определенные сложности, например, стесненная территория не позволяет создать запас необходимых стройматериалов................Что старый ,что новый разницы 0 !!!!!!!!!!!!!!!!

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13.02.2019 11:17
Filin

перевалило за медиану, но было унесено биссектрисой к хорде

0  0
13.02.2019 12:09
- гость -

Люди, вы - инвалиды.... Старый был в аварийном состоянии, поэтому строят новый, а цели увеличить в размере никто и не ставил

0  0
13.02.2019 13:39
- гость -

13.02.2019 10:36
- гость -
Как зачем? А иначе детей на Золотой ключик не затащишь. Лучше б планшеты организовали на зрительских местах - посещаемость 100% будет!

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