Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова вошел в число лучших российских вузов по популярности в интернете по версии UniRank University Ranking. В общем рейтинге высших учебных заведений РФ АлтГТУ расположился на 100-й позиции из 376.

Напомним, UniRank University Ranking – неакадемический веб-рейтинг университетов, который анализирует веб-ресурсы 13 000 университетов и колледжей со всего мира. Согласно методологии разработчиков, популярность исследуемых интернет-ресурсов определяют пять показателей: посещаемость сайта, количество ссылок и значимость ссылающихся ресурсов, объем цитирования домена, количество перекрестных ссылок, глубина просмотра веб-ресурса. Данные для анализа предоставляются независимыми источниками веб-аналитики, а не университетами, что гарантирует независимость и объективность результатов.