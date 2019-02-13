Отряд снежного десанта "Белые медведи" побывал на экскурсии на одной из крупнейших строек Алтайского края – Павловском деревообрабатывающем комбинате, входящем в состав ЛХК "Алтайлес". Один из мощнейших в Сибири заводов по производству МДФ плит стал профориентационной площадкой для будущих специалистов. Посещение завода участниками снежного десанта Алтайского государственного политехнического университета им. И.И. Ползунова организовали в рамках их работы в Павловском районе.

На обзорной полуторачасовой экскурсии бойцы ОСД "Белые медведи" в сопровождении главы Павловского района Антона Воронова прошли по маршруту технологического процесса: от места получения сырья до склада готовой продукции. Руководитель отдела производства лесной холдинговой компании "Алтайлес" Алексей Гильманов рассказал гостям, что для выпуска готовой продукции будет использоваться два вида сырья: отходы лесопильного производства (щепа, опилки, порубочные остатки) и низкосортная древесина, которая не подходит для изготовления пиломатериалов. Он также подчеркнул, что с запуском завода безотходной будет не только переработка древесины, но и само производство: "Благодаря современной системе аспирации воздух из производственных помещений с частицами мелкой пыли будет уходить в специальные фильтры. Очищенный от примесей воздух будет выводиться назад в атмосферу, а отфильтрованные твердые частицы станут топливом для энергоцентра. Таким образом на производстве будет организована полная утилизация всех отходов".

Большое внимание было уделено вопросам трудоустройства. Алексей Гильманов поделился, что нехватка профильных специалистов все еще ощущается: "Линия полностью автоматизирована, все оборудование новое, европейское. И найти профильных специалистов, которые имели бы опыт работы с ним, достаточно сложно. Поэтому мы готовы принять на работу выпускников с целью их дальнейшего обучения и роста в рамках предприятия".

К тому же для молодых специалистов на Павловском ДОКе предусмотрены все условия. Это подчеркнул и глава Павловского района Антон Воронов: "Предприятие предлагает не только достойную оплату труда и возможности роста, но и обеспечивает приезжих специалистов новым жильем". Напомним, что параллельно со строительством завода в селе Павловск началась застройка нового поселка для сотрудников комбината. Полным ходом идет возведение первого многоквартирного дома на 12 семей. Всего проект включает 24 дома: два многоквартирных, шесть таунхаусов, дома по индивидуальным проектам площадью 100-200 кв.м, детскую игровую площадку, зоны для отдыха и спорта.

"Очень понравилась подача информации. Был интерес слушать и задавать вопросы. Больше всего, конечно, впечатлили масштаб завода, современное оборудование. Считаю, что для промышленности Алтайского края это будет большой шаг вперед", – прокомментировал боец снежного десанта "Белые медведи" Влад Зинченко.

Справка. Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант" – молодежная волонтерская акция, направленная на развитие добровольчества в молодежной среде, профориентацию и содействие в трудоустройстве молодежи, создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, патриотическое воспитание, просветительскую деятельность населения и формирование приверженности к здоровому образу жизни. С 1 по 10 февраля 2019 года в 19 муниципальных районов Алтайского края работало 19 студенческих отрядов. Всего участниками "Снежного десанта – 2019" стало 450 студентов и аспирантов Алтайского края.