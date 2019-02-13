Что такое главная продовольственная выставка страны?

"Продэкспо" – это бешеный ритм деловых встреч и тематических конференций, новые впечатления от общения, обмен интересными идеями. Выставка охватывает все сегменты продовольственного рынка, объединенные в 28 тематических разделов. Участники – более 2000 компаний из 65 стран мира. Участие в таком масштабном событии не только несет практическую пользу, вопрос заключается в престиже.

Кульминация выставки "Продэкспо" – церемония награждения победителей на традиционном дегустационном конкурсе "Продэкспо" и в конкурсах "Инновационный продукт" и "Лучший продукт". Всякий раз – это волнение перед подведением итогов. Будут призовые места или нет, претендентам заранее неизвестно.

Все успеть, ничего не пропустить, заметить и выделить важное. Работы много. Именно поэтому компания "Бочкари" отправляет на выставку целую делегацию сотрудников – 20 человек от маркетинга и продаж. Так происходит уже 5 лет подряд и, конечно, не стал исключением этот юбилейный для "Бочкарей" год. Хорошим подарком к 30-летию компании стали сразу 3 золотых медали, врученные продукции под торговой маркой "Бочкари" в дегустационном конкурсе "Продэкспо".

"Для эффективного позиционирования производственного предприятия нет другого события такого уровня, как "Продэкспо", – рассказал генеральный директор компании "Бочкари" Вадим Смагин. – Эта выставка уникальна для сегмента FMCG. "Продэкспо" – это живое бизнес-сообщество, в котором естественным образом объединяются представители всей цепочки: заводы-производители, компании-дистрибьюторы и конечные потребители. Здесь на деловых площадках выставки также соединяются теория и практика, взаимодействуют специалисты предприятий и эксперты отрасли. Для нас участие в выставке этого года было принципиально важным: в августе "Бочкари" будут отмечать 30-летний юбилей".

Реальная польза от ежегодного участия в "Продэкспо" несомненна. Расширяется география поставок, каждый год "Бочкари" добавляют в свой список все новые и новые регионы, где реализуется продукция. Сейчас бочкаревские напитки отправляются в 43 региона страны – от Санкт-Петербурга до Сахалина, от Сургута до Сочи. Кроме точек роста на внутреннем рынке, есть возможность увеличения экспортных поставок – на "Продэкспо" приезжают многие представители из стран ближнего и дальнего зарубежья. Охват участников необычайно высок. "Продэкспо" расширяет возможности работы как с действующими партнерами, так и с новыми, потенциальными клиентами.

"Продэкспо" – яркий способ заявить не только о компании в целом, но и отличный стартап для наших новинок, – поделилась директор департамента маркетинга "Бочкари" Наталья Бехтерева. – Сразу можно получить и оценку профессиональных судей, и обратную связь от будущих покупателей. Мнение наших дистрибьюторов для нас также очень важно. Присутствуя на выставке в Москве, удобно проводить переговоры и встречи с нашими партнерами по брендингу и креативу, которые территориально находятся в Центральном федеральном округе. "Продэкспо" – это мини-срез пищевой отрасли, здесь можно почувствовать, чем сейчас живет рынок, уловить его едва наметившиеся тенденции".

СПРАВКА: "Продэкспо" признана лучшей выставкой в России по тематике "Продукты питания" по итогам Общероссийского рейтинга выставок. Выставка проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ.