фото: volna-holl.ru

Что такое свадебный бранч? Это уникальная возможность лично познакомиться с лучшими свадебными специалистами. И выбрать тех, которые помогут организовать свадьбу мечты. Теперь такая возможность есть и у женихов и невест Барнаула.

Организаторы сразу предупреждают – мероприятие уникальное, поэтому количество мест ограничено!

Что ждет тех, кому посчастливится его посетить?

– Молодожены получат консультации топовых свадебных специалистов региона.

– Им расскажут о новых тенденциях свадебной индустрии, об атмосфере волшебства, которая покорит сердце будущих молодоженов.

– На дегустации можно будет выбрать тот самый вкус свадебного торта и напитков!

– Сюрпризы, шоу-программа, невероятной красоты выездная церемония и бонусы для каждой невесты!

Кроме того, состоится розыгрыш – скидка 30 000 рублей на проведение свадьбы в банкет-холле "Волна".

Безусловно, это главное свадебное мероприятие года!

Кто уже заявлен на бранч?

Специалист по видеосъемке Аркадий Супрун, который держит позицию лидера на портале Горько.ру на протяжении 3-х лет.

Стилист и визажист Юлия Молчанова, шоколатье и кондитер Елена Токарева.

Флорист и оформитель выездных церемоний Екатерина Долженко.

Декоратор Татьяна Люхтина – обладатель премии Siberian Event Awards'16 в номинации "Лучший свадебный декор".

Профессиональный фотограф Анна Шадрина.

топ-ведущий Евгений Ещенко.

Фотобудка Magic Box – это моментальные фотографии высокого качества: оригинальный подарок – забава для гостей! Вы можете сделать индивидуальные портреты, фото с друзьями и сразу получить снимки высочайшего качества.

WEDDING BRUNCH 2019 состоится 17 февраля в 14.00, в банкет-холле "Волна".



Запись в группе в "ВК" https://vk.com/volna_holl или по телефонам 23-57-23, 23-75-23

Участие будущих молодоженов и их родителей БЕСПЛАТНО.



