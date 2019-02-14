фото: volna-holl.ru
Что такое свадебный бранч? Это уникальная возможность лично познакомиться с лучшими свадебными специалистами. И выбрать тех, которые помогут организовать свадьбу мечты. Теперь такая возможность есть и у женихов и невест Барнаула.
Организаторы сразу предупреждают – мероприятие уникальное, поэтому количество мест ограничено!
Что ждет тех, кому посчастливится его посетить?
– Молодожены получат консультации топовых свадебных специалистов региона.
– Им расскажут о новых тенденциях свадебной индустрии, об атмосфере волшебства, которая покорит сердце будущих молодоженов.
– На дегустации можно будет выбрать тот самый вкус свадебного торта и напитков!
– Сюрпризы, шоу-программа, невероятной красоты выездная церемония и бонусы для каждой невесты!
Кроме того, состоится розыгрыш – скидка 30 000 рублей на проведение свадьбы в банкет-холле "Волна".
Безусловно, это главное свадебное мероприятие года!
Кто уже заявлен на бранч?
Специалист по видеосъемке Аркадий Супрун, который держит позицию лидера на портале Горько.ру на протяжении 3-х лет.
Стилист и визажист Юлия Молчанова, шоколатье и кондитер Елена Токарева.
Флорист и оформитель выездных церемоний Екатерина Долженко.
Декоратор Татьяна Люхтина – обладатель премии Siberian Event Awards'16 в номинации "Лучший свадебный декор".
Профессиональный фотограф Анна Шадрина.
топ-ведущий Евгений Ещенко.
Фотобудка Magic Box – это моментальные фотографии высокого качества: оригинальный подарок – забава для гостей! Вы можете сделать индивидуальные портреты, фото с друзьями и сразу получить снимки высочайшего качества.
WEDDING BRUNCH 2019 состоится 17 февраля в 14.00, в банкет-холле "Волна".
Запись в группе в "ВК" https://vk.com/volna_holl или по телефонам 23-57-23, 23-75-23
Участие будущих молодоженов и их родителей БЕСПЛАТНО.
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