Появление на рынке нового поколения Toyota Camry* – одно из самых ярких событий прошедшего года для российских автолюбителей, и это неудивительно: признанный лидер в сегменте бизнес-седанов обзавелся принципиально новой модульной архитектурой, динамичным дизайном и инновационными опциями для еще большего комфорта.

ДИНАМИКА И ПРОСТОР ДЛЯ МАКСИМАЛИСТОВ

Дерзкая внешность нового седана XV70* – настоящее отражение полета инженерной мысли: низкий аэродинамичный силуэт, похожий на оскал большой воздухозаборник в переднем бампере, мягкие линии кузова в сочетании с затейливыми гранями на боковинах, хитрый прищур фар. Созданная на новой платформе TNGA*, Camry стала ощутимо больше по всем параметрам, кроме высоты, а за счет расширенных колесных арок – гораздо просторнее для задних пассажиров.

Вместительнее и функциональнее стал и салон Toyota Camry: комфортные сиденья с электрорегулировкой и системой вентиляции превратят в удовольствие даже длительные поездки, а эргономика, где учтена каждая мелочь, позволит с легкостью управлять всеми технологическими новшествами.

МОЩЬ ВКУПЕ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ

В основе стремительного характера новой Camry лежит мощный двигатель – V-образная "шестерка" объемом 3,5 литра, – идущий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Их тандем настолько гармоничен, что необходимость в спортивном режиме отпадает. Также есть возможность выбора 4-цилиндровых бензиновых моторов объемом 2 и 2,5 литра с 6-ступенчатым автоматом.

Сохранив традиционные преимущества модели, Camry обзавелась новыми: системой панорамного обзора с функцией "вид сквозь капот", мультимедийной системой Toyota Touch 2* c дисплеем 8 дюймов и навигацией и системой мониторинга слепых зон. А для жителей Сибири будет, бесспорно, актуален зимний пакет, который не даст суровым температурам ни единого шанса повлиять на ваши планы.

Передовые решения, реализуемые в новом поколении автомобилей Toyota Camry, повышают безопасность движения и в сочетании с оригинальным дизайном позволяют получать особое удовольствие от вождения.

Записаться на тест-драйв и оформить заказ можно у официального дилера Toyota в Алтайском крае – "Тойота Центре АЕМ". Здесь вам не придется долго ждать свой автомобиль: они уже есть в наличии. Сервис, гарантия и чистота сделки – только у официального дилера Toyotа!

Тойота Центр АЕМ – официальный дилер Toyota в Алтайском крае

г. Барнаул, ул. Попова, 165

Тел.: +7 3852 23 23 23

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*Тойота Камри, ИксВи 70, ТиЭнДжиЭй, Тойота Тач 2 — прим.ред.