Автор видео о пребывании в колонии осужденного по делу "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза Сергей Перин опубликовал еще одну запись о жизни необычного заключенного. Видео доступно по ссылке.

Отмечается, что на видео запечатлена "усадьба, которая отделена от общей территории колонии калиткой". Видео называется "Нечеловеческие условия содержания Цапка-крабоеда из Кущевской: Преступление и наказание (часть-2)".

"Обратите внимание на масштаб угодий. Отдельно от колонии, внутри колонии, с отдельной калиткой. Хорошая усадьба: пасека, огород, беседка. Отдельно здание для отдыха на двух человек, душ. Это в Амурской области в ИК-3", – рассказал Перин РИА "Новости". Он уточнил, что видео является продолжением записи, которую он выложил в январе.

В описании отмечается, что комментирует видео сам Цеповяз, но в кадре его нет.

"А руководитель ФСИН по Амурской области? Он привлечен к "строгой дисциплинарной ответственности"! Сурово… Учитывая тот факт, что Цеповяз за годы "наказания" заплатил десятки миллионов рублей... кому-то... А что с куратором регионального ФСИН в центральном аппарате ФСИН России? Как наказан он? Или за несколько лет в колонию не приезжали проверки? Никто не знал, что огромная территория отведена для "наказания" Цеповяза?!" – говорится в описании к видео.

В ноябре 2018 года в интернет попали фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него крабы, шашлык и красная икра. Следственный комитет России возбудил дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии. К строгой дисциплинарной ответственности были привлечены начальник управления ФСИН по Амурской области и некоторые сотрудники ИК-3. Генпрокуратура завела еще одно дело по факту превышения полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) сотрудниками ИК-3 УФСИН.