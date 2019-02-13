Пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Заринском районе Алтайского края, сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла накануне около 10:00 на 35-м километре автодороги Заринск – Смазнево – Голуха – Цементный завод. Предварительно установлено, что водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем УАЗ-3151, не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21093 под управлением водителя 1988 года рождения.

В результате пострадали пять человек. Телесные повреждения получили водитель автомобиля ВАЗ и его пассажирка 1955 года рождения. Госпитализация им не понадобилась.

Еще один пассажир ВАЗ – мальчик 2010 года рождения – был госпитализирован с различными травмами.

Также пострадали пассажиры автомобиля УАЗ – женщины 1954 и 1967 годов рождения. Они также не были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.