В Петербурге молодая мама, чей ребенок посещает один из детских садов, напала на другую родительницу с ножом за то, что ее исключили из диалога в WhatsApp, сообщает "Пятый канал".

Анастасия Михайлова после внезапного нападения оказалась в отделении Мариинской больницы. Она рассказала, что несколько ножевых ранений ей нанесла мамочка ребенка, который ходит в одну группу с ее сыном. Поводом для конфликта стало удаление нападавшей из чата родительского комитета в WhatsApp. Исключить ее попросили остальные участники беседы – у каждого из них женщина с неистовой активностью требовала финансовой помощи, постоянно рассказывая о несчастливой и тяжелой доле беженцев с Донбасса.

"Эта барышня приехала из Донецка. К нам в группу попала не так давно и сразу начала всем рассказывать, какая она бедная-несчастная и просить, чтобы ей помогли. Из группы WhatsApp стала брать телефоны и наяривать, я по-другому не могу выразиться, другим родителям, жалуясь на то, как у нее все плохо. Но при этом ее ребенок обеспечен, а она сама ездит на такси. Тогда родители попросили меня удалить ее из группы, потому что она там черпает совершенно не ту информацию, которую надо", – рассказала Анастасия телеканалу "78".

Женщина попыталась убедить Анастасию вернуть ее в чат. Со слов пострадавшей, в посланиях содержались обещания, к примеру, взорвать ее автомобиль вместе с ребенком. Зафиксировать угрозы не удалось – женщина незамедлительно удаляла сообщения после того, как они были прочитаны.

"В садике она не появлялась две недели. За это время о конфликте я рассказала всем знакомым. Обращалась в полицию, но там меня развернули. 5 февраля я, как обычно, в 9:20 утра привела сына и в предбаннике детского сада столкнулась с этой женщиной. Увидев меня, она попыталась выпихнуть меня на улицу. У нас началась потасовка, мы стали толкаться, и тут она ударила меня в лоб ножом, который оказался у нее в руке уже в раскрытом виде", – вспоминает Анастасия.

К прибытию полиции нападавшая успела стереть с ножа кровь – это явно указывает на умышленный поступок. Отмечается, что уголовное дело против разобиженной мамочки так и не было заведено.