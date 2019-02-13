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Барнаульские депутаты откажутся от ежемесячной компенсации в 6 тысяч рублей

, ИА "Амител", Александра Черданцева
На этом настояла прокуратура
Фото: realconsult.ru

Фото: realconsult.ru

Депутаты Барнаульской городской думы откажутся от ежемесячных компенсаций в размере 6000 рублей. Такое решение они должны принять на заседании 22 февраля после протеста прокурора. Amic.ru узнал, как будут голосовать фракции.

В повестку заседания внесен вопрос об удовлетворении протеста прокурора по поводу ежемесячных компенсационных выплатах депутатам городской думы, осуществляющим полномочия на непостоянной основе. Скорее всего, депутаты такое решение примут. Во всяком случае, голосовать за будут большинство из 40 депутатов. Сейчас в БГД за зарплату работает всего четыре человека, остальные получают ежемесячные компенсации в размере 6000 рублей. Вот их прокуратура и пытается отменить.

Так, глава фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов сообщил Amic.ru, что он и его коллеги поддержат такое решение. Напомним, в БГД заседает 31 единоросс, то есть большинство.

Глава фракции "Справедливая Россия" Оксана Молодых тоже рассказала Amic.ru, что отказ намерены поддержать все три депутата фракции.

"Мы не возражаем по поводу отмены. Никаких особых расходов муниципальный депутат не несет. Депутату нужна голова с мозгами, ноутбук и телефон с интернетом, немного бумаги и достаточное количество совести. У меня основные траты идут на такси, когда общественный транспорт не подходит по причине медлительности. Но при необходимости вполне можно обойтись и общественным транспортом. Да, действительно есть расходы на канцелярию, но, думаю, что этот вопрос мы в думе еще обсудим", – сказала Оксана Молодых.

Руководитель фракции КПРФ Иван Карпов лично придерживается той же позиции, что и Молодых: есть расходы, которые нуждаются в компенсации, но к отмене он относится с пониманием, все-таки деньги бюджетные. Но как будут голосовать остальные два депутата от КПРФ, пока не знает – консолидированное решение будет принято позже, только на заседании фракции.

А вот ЛДПР, скорее всего, выступит против. По словам главы фракции либерал-демократов Алексея Скосырского, он сам считает и будут настаивать на этом мнении среди коллег, что отменять компенсации нельзя, "иначе на следующие выборы просто некому будет идти". В БГД, напомним, заседает три депутата ЛДПР.

Добавим, что депутаты все же намерены вернуть себе часть компенсаций. Так, бюджетному комитету поручено разработать и внести на рассмотрение думы нормативные правовые акты, касающиеся "возмещения командировочных расходов, связанных с исполнением полномочий депутата". Но как выйти из положения, чтобы "и вашим, и нашим" в БГД пока не знают.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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