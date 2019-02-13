Россиян могут заставить оплатить замену лифтов по всей стране

Минпромторг во вторник, 12 февраля, поддержал идею включить в национальные проекты замену лифтов, сообщает Пятый канал.

Как исправить ситуацию? Возможно ли заменить лифтовое оборудование по всей стране и не придется ли ходить по лестницам пешком?

Отмечается, что в стране 433 тысячи лифтов, и каждый четвертый – опасен. Это изношенное оборудование, давно прошедшее сроки службы. Это поездки на свой страх и риск.

Чтобы взять и заменить всю ветхую технику одновременно, нужно примерно 220 миллиардов рублей. Звучали предложения включить сборы на замену и ремонт лифтов в квитанции за ЖКХ, однако такой подход к решению проблемы в Минпромторге не поддержали.

По мнению экспертов, замена лифтов должна финансироваться из фонда капитального ремонта, а также за счет бюджетных и внебюджетных источников.

Как отметил депутат Госдумы Дмитрий Ионин, предельный срок эксплуатации лифта – 25 лет. "А мы прекрасно знаем, какое количество домов у нас было построено в 1970-е и 80-е годы. Дома, которые были обеспечены лифтами, и которые не менялись с тех пор", – отметил парламентарий.