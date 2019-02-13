Россиян могут заставить оплатить замену лифтов по всей стране

Минпромторг во вторник, 12 февраля, поддержал идею включить в национальные проекты замену лифтов, сообщает Пятый канал.
Как исправить ситуацию? Возможно ли заменить лифтовое оборудование по всей стране и не придется ли ходить по лестницам пешком?
Отмечается, что в стране 433 тысячи лифтов, и каждый четвертый – опасен. Это изношенное оборудование, давно прошедшее сроки службы. Это поездки на свой страх и риск.
Чтобы взять и заменить всю ветхую технику одновременно, нужно примерно 220 миллиардов рублей. Звучали предложения включить сборы на замену и ремонт лифтов в квитанции за ЖКХ, однако такой подход к решению проблемы в Минпромторге не поддержали.
По мнению экспертов, замена лифтов должна финансироваться из фонда капитального ремонта, а также за счет бюджетных и внебюджетных источников.
Как отметил депутат Госдумы Дмитрий Ионин, предельный срок эксплуатации лифта – 25 лет. "А мы прекрасно знаем, какое количество домов у нас было построено в 1970-е и 80-е годы. Дома, которые были обеспечены лифтами, и которые не менялись с тех пор", – отметил парламентарий.
Комментарии
мы и сейчас платим
Отмечается, что в стране 433 тысячи лифтов это точно? в Барнауле только примерно 8 тысяч лифтов (в прошлом году) в москве 80 тысяч
в россии больше тысячи городов, должно быть 8 мильонов не меньше
Оччень дельная мысль, надо население окучивать до тех пор пока оно не проснется наконец!
Да отберите уже у этих россиян зарплату. Выдавайте продуктовый паек на месяц, остальное можно будет пустить на всякие необходимые дела. А то каждый раз надо новые поборы вводить, что-то придумывать. Депутатам и министерствам сплошная работа.
По мнению экспертов, замена лифтов должна финансироваться из фонда капитального ремонта, а также за счет бюджетных и внебюджетных источников.
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Вот уж жители домов до 5 этажей, а также сельское население обрадуется! Бюджетные деньги тратить на имущество владельцев домов с лифтами! Браво экспертам!
Сделать лифт по карточкам, не хочешь платить, пешком. Не пользуюсь лифтом на первом этаже, плачу каждый месяц 209 рублей.
Пока не проснется население. Какое? Наше-то? Не смешите.
Население России качает права с 1861 года. Пока скачано 2% (с)
как вавтобусе пенсионерам и больным проездной остальным по карточкам