Как показать близким свою любовь? Приготовить для них что-нибудь вкусненькое! Сегодня наша замечательная София Корнишина делится с читателями Amic.ru рецептом вкуснейшего и очень нежного ужина из куриных ножек и гарнира из риса и овощей.
Нежный ужин: куриные ножки с гарниром из риса и овощей
Что потребуется?
- Куриные ножки 1 кг (8 шт.)
- Рис длиннозерный 250 г
- Перец болгарский 2 шт.
- Лук репчатый 1/2 шт. ( у меня лук порей 1 шт.)
- Чеснок 3 зубчика
- Томаты 2 штуки (средние)
- Масло оливковое 1 ст. л. и подсолнечное 1 ст. л.
- Соль, орегано, хлопья чили, смесь перцев и шафран (нити) – это идеальное сочетание. Но от него можно отойти (на ваш вкус)
- Оливки зеленые 100 г
- Вода 300 мл
- Белое сухое вино 100 мл
Как готовить?
1. Куриные ножки замариновать в специях (лучше всего перемолоть специи в ступе). Для этого каждую ножку обтереть специями и оливковым маслом. Оставить на 1 час, накрыв емкость пленкой.
2. Сковороду разогреть и вылить туда подсолнечное масло. Выложить куриные ножки и обжарить со всех сторон на сильном огне ( 1-1,5 минуты). Курицу убираем с огня и выкладываем в жаропрочную форму.
3. На эту же сковороду выкладываем мелко нарезанный лук и нарезанный полосками болгарский перец и пассируем на среднем огне 2-3 минуты. Далее добавляем туда мелко нарезанный чеснок и помидоры кубиками. Добавляем соль и шафран (предварительно разведенный в горячей воде). Даем 1 минуту ингредиентам "познакомиться" и перекладываем овощи в форму с курицей. Накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую до 180°С духовку на 25-30 минут.
4. Вынимаем из духовки, равномерно распределяем рис и оливки, заливаем горячей водой, вином, солим, перчим и дальше в духовку до готовности риса (20-25 минут). Готово!
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Комментарии
наша замечательная.... рецептом вкуснейшего.... и очень нежного .....
елей изо всех щелей
13-14
Противоядие от своего яда примите, а то отравитесь
Не люблю курятину! Свининки бы!!!
нежнее, чем курица в 3-литровой банке в собственном соку, ничего нет: курицу порубить, натереть специями, паприкой и солью по вкусу, закрыть жел.крышкой и выпекать в духовке час на среднем огне.