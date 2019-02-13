Работник транспортного предприятия в Алтайском крае получил тяжелые травмы, пытаясь остановить грабителей.

Как сообщили в Алтайском линейном управлении МВД России, ЧП произошло на станции Алтайская. 55-летний мужчина заметил двоих неизвестных, похищающих железнодорожные детали. Потерпевший пытался пресечь противоправные действия и задержать злоумышленников.

Один из злодеев напал на работника транспортного предприятия. В итоге на помощь потерпевшему поспешили коллеги. Они остановили избиение и удерживали подозреваемых до приезда сотрудников полиции.

"Задержанными оказались двое братьев, проживающие в Первомайском районе Алтайского края. Старший – 45-летний – ранее судим за незаконный оборот наркотиков, младший – 42-летний – отбывал наказание за грабеж. Проникнув на территорию предприятия, они похитили металлические части тормозных систем грузового подвижного состава железных дорог", – добавляют в полиции.

У пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга, перелом костей черепа и другие травмы головы.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".