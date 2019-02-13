Ватерполисты подрались в бассейне во время матча чемпионата России

Матч чемпионата России по водному поло, в котором встречались казанский "Синтез" и волгоградский "Спартак", завершился массовой дракой игроков, сообщает НТВ.

Это был второй из двух подряд матчей между этими командами, первый завершился победой казанцев со счетом 8:7.

Спровоцировал потасовку капитан "Синтеза" Артем Одинцов, ударив по лицу соперника Виталия Юрчика. Волгоградцы вступились за своего игрока. Участники казанской команды ответили тем же.

Арбитры остановили матч, несмотря на то, что играть оставалось чуть более четырех минут. Разбирать инцидент будет дисциплинарный комитет Федерации водного поло России.