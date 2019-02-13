Экс-главу одного из сельсоветов Тальменского района Алтайского края осудили за превышение должностных полномочий в связи с незаконным распоряжением земельными участками муниципалитета, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Женщине инкриминировали четыре преступных эпизода. Установлено, что в 2015 и 2016 годах обвиняемая изготовила и подписала четырем местным жителям несоответствующие действительности выписки из похозяйственных книг.

"В дальнейшем граждане, не имеющие права на бесплатное приобретение в собственность земельных участков на территории сельсовета, на основании указанных выписок незаконно оформили право собственности на землю для ведения личного подсобного хозяйства", – добавляют в СКР.

Суд приговорил обвиняемую к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Также она лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций и функций представителя власти сроком на 2,5 года.