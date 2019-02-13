В Барнауле в районе пересечения улиц Антона Петрова и Островского произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"Работают сотрудники МЧС и скорой помощи. О пострадавших не известно", – говорится в сообщении паблика.
Барнаульцы комментируют происшествие следующими словами: "Да все потому, что там после коммунальной аварии дорога в ужасном состоянии", "Там лед лютейший, сам вчера тормозить стал и уехал далеко за этот перекресток. После аварии и потопа никто ничего не чистил. То же самое, когда поворачиваешь с Юрина на Матросова в сторону Советской Армии – на самом повороте каток", "Скажут, превышение скорости", "Кстати, везде, где была коммунальная авария, везде лед", "Как всегда, хвастались новой дорожной техникой! Где она?"
Комментарии
На Профинтерна тоже не все могут свернуть налево за магазин Ярче
"Там лед лютейший..."
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так точно. я буквально вчера там кое-как в поворот вписался. и ехал не быстро.
Северо Западная - Смирнова такая же ситуация, каждый день бьются.
Ведите автомобиль согласно дорожной обстановки и будет вам счастье