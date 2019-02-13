Фото: Михаил Дроздов / ХК "Динамо — Алтай"

Известный барнаульский бизнесмен, совладелец предприятия "Редукционно-охладительные установки" Михаил Дроздов официально купил Дворец спорта и зрелищ, принадлежавший до этого Крайсовпрофу. Как сообщил Amic.ru сам предприниматель, сделка официально завершилась и все документы подписаны. Сумма сделки не разглашается, но в ближайшее время новый владелец объекта обещает ответить на все вопросы журналистов на специальной пресс-конференции.

Таким образом, теперь две хоккейные арены в Барнауле принадлежат одному владельцу. Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев заверил журналистов, что монополии на лед не будет и дети со спортсменами смогут спокойно заниматься и тренироваться во Дворце спорта.

Ранее Михаил Дроздов уже заявлял журналистам, что он, как фанат хоккея, обязан сделать все, чтобы объект был сохранен и уже в следующем году во Дворце спорта играла команда мастеров "Алтай". Других же претендентов, кто готов выкупить Дворец спорта, сейчас нет, хотя бизнесмен был бы рад, если бы они нашлись.

"Кто-то должен взять ответственность. Преподносится так, будто я отжал этот Дворец. Давайте кто-то другой этим будет заниматься", – ответил он.

В конце прошлого года Михаил Дроздов говорил, что необходимо сделать все для того, чтобы объект заработал в ближайшее время, и обезопасить горожан от возможных рисков. Он готов инвестировать значительные средства, но надеется на помощь руководства региона в этом вопросе. При этом даже по предварительным подсчетам, для того чтобы устранить все замечания, необходимо 9 месяцев.

Первый этап реконструкции подразумевает ликвидацию тех предписаний, которые сейчас вынесены со стороны МЧС. Далее постепенно должна производиться реконструкция. Дворец спорта должен стать настоящей визитной карточкой Барнаула и быть таким же современным объектом, как "Донбасс Арена". Михаил Дроздов уверен, что команда "Алтай" должна играть именно во Дворце спорта и зрелищ. Хотя возможно это не раньше, чем только со следующего сезона. После ремонта Дворца бизнесмен надеется, что площадка будет использоваться для проведения массовых мероприятий, концертов и других спортивных соревнований, включая соревнования по волейболу или баскетболу.