Очередную реформу местного самоуправления сейчас рассматривают в Госдуме. В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект о передаче последних полномочий от сельских администраций в новые образования – муниципальные округа. С одной стороны, это позволит оптимизировать затраты. С другой – власть станет еще дальше от народа. Такое мнение во время онлайн-конференции на сайте АКЗС высказал депутат парламента Алтайского края, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Иван Мордовин.

Прежде всего он сообщил, что вопреки распространенному мнению, сельсоветы не будут упразднены насильно.

"Законопроект не предполагает каких-либо упразднений, он вводит новый тип муниципального образования – муниципальный округ, при этом не отменяя ранее существовавшие. То есть там, где это необходимо и целесообразно, может быть создан муниципальный округ с одноуровневой системой местного самоуправления, а там, где в этом нет необходимости, можно оставить все как есть в рамках муниципального района", – сказал Мордовин.

Он добавил, что образование муниципального округа возможно только с согласия муниципальных депутатов.

Депутат назвал несколько плюсов предлагаемого нововведения.

Так, большинство поселений в крае не имеют средств для решения вопросов местного значения. Отсюда постоянное перекладывание ответственности с сельского на районный уровень и обратно. При создании МО ответственность, полномочия и ресурсы будут только у округа.

"Это поможет улучшить качество управления территориями, повысит оперативность решения вопросов, даст возможность решать более результативно инфраструктурные проблемы, эффективнее распределять средства. Создание муниципальных округов, безусловно, позволит оптимизировать административно-управленческие расходы", – пояснил Иван Мордовин.

К минусам он отнес потерю "шаговой доступности" жителей к органам местного самоуправления.

"В рамках муниципального округа объективно снизится вовлеченность населения в местное самоуправление как таковое, поскольку не будут избираться сельские депутаты и главы, представитель населения будет избираться только в окружной представительный орган", – добавил он.