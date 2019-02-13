Альфа-Банк показал рекордный рост доли рынка средств физических лиц за 2018 год и вышел на третье место среди российских банков: за 12 месяцев 2018 года он нарастил портфель привлеченных средств на 32% – до 1,07 трлн рублей – и занял 10% рынка, что на 1,3 п.п. выше, чем за 2017 год.



Стоит отметить, что высоким спросом у клиентов Альфа-Банка пользуются накопительные счета и депозиты – как в рублях, так и в иностранной валюте. При этом существенную долю занимают средства до востребования, то есть изымаемые по частям или полностью в любой срок по требованию клиента, что подтверждает высокий уровень сервиса банка, дающий возможность совершать операции дистанционно – через интернет-банк или мобильное приложение. Все это позволяет Альфа-Банку конкурировать с основными участниками рынка за привлечение и удержание клиентов не только за счет ценовых предложений, но и за счет качества услуг.



Значительную динамику показал и портфель инвестиционных продуктов: его рост по сравнению с прошлым годом составил 23%, а общий объем портфеля превысил 144 млрд рублей. За год спрос к инвестиционным продуктам со стороны премиальных клиентов вырос почти в два раза, а количество клиентов – держателей инвестиционных продуктов выросло более чем на 30%.

"2018 год для Альфа-Банка стал рекордным по привлечению средств розничных клиентов. В прошлом году банк предложил привлекательные условия: выгодные и удобные накопительные продукты, которые получили большой отклик со стороны наших клиентов. Мы также видим значимый рост количества открытых накопительных продуктов через мобильный и интернет-банк. Банк и дальше планирует сохранять высокие темпы привлечения средств физических лиц", – комментирует руководитель блока "Розничный бизнес" Альфа-Банка Майкл Тач.



Подробнее о накопительных продуктах можно узнать на сайте банка.

АО "Альфа-Банк"