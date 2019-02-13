Следственное управление СК России по Приморскому краю проводит проверку по факту смерти мальчика во время урока в школе во Владивостоке, сообщает РИА "Новости".
"Следственный отдел по Советскому району Владивостока проводит проверку по факту смерти мальчика. Назначены экспертизы, устанавливаются причины смерти", – сказал собеседник агентства.
Ранее местный портал Newsbox24 сообщил, что ученик 6-го класса потерял сознание во время урока, но в школе не оказалось врача, и ребенок умер до приезда реанимационной бригады.
Отмечается, что сейчас родители мальчика и других детей задаются вопросом, почему в школе нет медработника. Он типа есть по бумагам, но один на 5-6 общеобразовательных учреждений. Приходит раз в неделю заполнить медицинские журналы.
Комментарии
В школе должен быть врач?!
Да давно ни врача, ни медсестры нет в школе. Да и в садика тоже одна медсестра на два три садика. Врач раз в неделю
Что же их так изумило, что врача не оказалось? Врачи должны быть везде, в школе, в автобусе, в ресторане.. и ждать, когда их помощь будет нужна. Ночей не спать, по улицам и школам бродить и искать, кому бы помощь оказать. Так что ли?
В наше время в школе даже зубной врач был.
в советское время в школе были зубные кабинеты и квалифицированные медсестры...
Были зубные кабинеты да. Только их можно было для ужастиков использовать))
а почему в школе не было автоматического дефибриллятора- они есть в каждой школе на западе:
В развитых странах в местах массового скопления людей, таких как стадионы, торговые центры, аэропорты и т. д., наличие в свободном доступе автоматического дефибриллятора является обязательным. Обычно их размешают на стене холла в специальном шкафу.