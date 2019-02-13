Следственное управление СК России по Приморскому краю проводит проверку по факту смерти мальчика во время урока в школе во Владивостоке, сообщает РИА "Новости".

"Следственный отдел по Советскому району Владивостока проводит проверку по факту смерти мальчика. Назначены экспертизы, устанавливаются причины смерти", – сказал собеседник агентства.

Ранее местный портал Newsbox24 сообщил, что ученик 6-го класса потерял сознание во время урока, но в школе не оказалось врача, и ребенок умер до приезда реанимационной бригады.

Отмечается, что сейчас родители мальчика и других детей задаются вопросом, почему в школе нет медработника. Он типа есть по бумагам, но один на 5-6 общеобразовательных учреждений. Приходит раз в неделю заполнить медицинские журналы.