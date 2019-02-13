Премьер-министр России Дмитрий Медведев в авторской колонке на РИА "Новости" рассказал о стратегических целях развития страны.

Медведев, говоря о необходимых условиях и возможностях их создать, а также ответственности каждого за достижение условий, написал следующее:

"Начало года – это отличная возможность поговорить о планах и перспективах. Перед нами большая цель – ускоренное развитие по ключевым направлениям экономики и социальной сферы. И есть все возможности для ее достижения. Я говорю о 12 национальных проектах. Их цена вместе с инфраструктурным планом – 25,7 триллиона рублей. Такая же колоссальная, как и их значение для настоящего и будущего России. Наша задача в том, чтобы по всей стране люди могли сказать: "Мне нравится та жизнь, которой я живу".

Найти "решение уравнения" национального успеха правительство должно через ускорение экономического роста. Почему это важно? От развитой экономики выигрывает каждый житель страны. И я уверен, что российская экономика через шесть лет будет обладать мощной "гравитацией". Сможет притягивать лучшие умы и идеи как внутри страны, так и из-за рубежа.

Для этого надо проделать большую работу.

Первое. Дать возможность людям заниматься любимым делом за хорошую зарплату. А главное – жить дольше и получать удовольствие от жизни. Для этого будем улучшать систему здравоохранения. В наших ближайших планах – строительство и ремонт детских поликлиник, борьба с раком, сердечно-сосудистыми и другими тяжелыми заболеваниями, повышение качества и доступности лекарств. Медпомощи в целом – я говорю о развитии санитарной авиации и дистанционных форматов лечения.

Но рецепт успеха не только в хорошем здоровье, но и в качественном образовании. И здесь тоже многое зависит от государства. Мы должны совершить серьезный, я бы даже сказал – опережающий рывок, чтобы из потребителей научно-технологических новаций превратиться в их создателей. Для этого надо внедрять новейшие программы и методики, развивать дополнительное образование, поддерживать вузы как "инновационные лаборатории". Не убеждать школьника, студента, молодого ученого – "это невозможно", а говорить – попробуй. И создавать для этого все условия.

Во-вторых, повысить качество инвестиций в основной капитал и их объем до 25% ВВП. Для этого мы начнем интенсивнее развивать транспортную, цифровую и энергетическую инфраструктуры. Направим триллионы рублей на строительство новых заводов, дорог, электростанций. На развитие и внедрение передовых технологий.

В-третьих, пересмотреть контрольно-надзорные нормы. Те, что не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу. Это так называемая регуляторная гильотина. Термин очень точно отражает суть процесса: отсечение избыточных требований к бизнесу.

Наконец, четвертый фактор развития – это вовлеченность России в глобальную экономику. Здесь стоит задача значительно увеличить экспорт товаров и услуг. А нам есть что предложить. Это продукты и лекарства, образование, инновационные технологии.

Россию пытаются и будут пытаться остановить. Мы постоянно находимся под давлением отдельных государств, которые играют роль то "мировых жандармов", то "лежачих полицейских", мешающих разогнаться.

Но у санкций есть и обратная сторона. Мы научились жить и развиваться в условиях тотального прессинга. Всего три-четыре года назад цены на нефть предопределяли состояние всех экономических условий в стране (курс рубля, инфляцию, процентные ставки, рост экономики и благосостояние людей). А сейчас внутренние параметры почти не реагируют на подвижность нефтяных котировок.

За последние несколько лет мы создали здоровую макроэкономическую систему, у которой сильный иммунитет к внешним шокам. Аккуратная политика в бюджетной и денежно-кредитной сферах помогла не только восстановиться после мощнейшего за последние полвека кризиса, но и начать работу над новыми задачами – национальными проектами.

Они должны усилить Россию. Всех нас. Помочь в достижении стратегических целей развития. Чтобы в 2024 году, оглядываясь назад, мы были вправе сказать: мы сделали все, что планировали".