Премьер-министр России Дмитрий Медведев в авторской колонке на РИА "Новости" рассказал о стратегических целях развития страны.
Медведев, говоря о необходимых условиях и возможностях их создать, а также ответственности каждого за достижение условий, написал следующее:
"Начало года – это отличная возможность поговорить о планах и перспективах. Перед нами большая цель – ускоренное развитие по ключевым направлениям экономики и социальной сферы. И есть все возможности для ее достижения. Я говорю о 12 национальных проектах. Их цена вместе с инфраструктурным планом – 25,7 триллиона рублей. Такая же колоссальная, как и их значение для настоящего и будущего России. Наша задача в том, чтобы по всей стране люди могли сказать: "Мне нравится та жизнь, которой я живу".
Найти "решение уравнения" национального успеха правительство должно через ускорение экономического роста. Почему это важно? От развитой экономики выигрывает каждый житель страны. И я уверен, что российская экономика через шесть лет будет обладать мощной "гравитацией". Сможет притягивать лучшие умы и идеи как внутри страны, так и из-за рубежа.
Для этого надо проделать большую работу.
Первое. Дать возможность людям заниматься любимым делом за хорошую зарплату. А главное – жить дольше и получать удовольствие от жизни. Для этого будем улучшать систему здравоохранения. В наших ближайших планах – строительство и ремонт детских поликлиник, борьба с раком, сердечно-сосудистыми и другими тяжелыми заболеваниями, повышение качества и доступности лекарств. Медпомощи в целом – я говорю о развитии санитарной авиации и дистанционных форматов лечения.
Но рецепт успеха не только в хорошем здоровье, но и в качественном образовании. И здесь тоже многое зависит от государства. Мы должны совершить серьезный, я бы даже сказал – опережающий рывок, чтобы из потребителей научно-технологических новаций превратиться в их создателей. Для этого надо внедрять новейшие программы и методики, развивать дополнительное образование, поддерживать вузы как "инновационные лаборатории". Не убеждать школьника, студента, молодого ученого – "это невозможно", а говорить – попробуй. И создавать для этого все условия.
Во-вторых, повысить качество инвестиций в основной капитал и их объем до 25% ВВП. Для этого мы начнем интенсивнее развивать транспортную, цифровую и энергетическую инфраструктуры. Направим триллионы рублей на строительство новых заводов, дорог, электростанций. На развитие и внедрение передовых технологий.
В-третьих, пересмотреть контрольно-надзорные нормы. Те, что не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу. Это так называемая регуляторная гильотина. Термин очень точно отражает суть процесса: отсечение избыточных требований к бизнесу.
Наконец, четвертый фактор развития – это вовлеченность России в глобальную экономику. Здесь стоит задача значительно увеличить экспорт товаров и услуг. А нам есть что предложить. Это продукты и лекарства, образование, инновационные технологии.
Россию пытаются и будут пытаться остановить. Мы постоянно находимся под давлением отдельных государств, которые играют роль то "мировых жандармов", то "лежачих полицейских", мешающих разогнаться.
Но у санкций есть и обратная сторона. Мы научились жить и развиваться в условиях тотального прессинга. Всего три-четыре года назад цены на нефть предопределяли состояние всех экономических условий в стране (курс рубля, инфляцию, процентные ставки, рост экономики и благосостояние людей). А сейчас внутренние параметры почти не реагируют на подвижность нефтяных котировок.
За последние несколько лет мы создали здоровую макроэкономическую систему, у которой сильный иммунитет к внешним шокам. Аккуратная политика в бюджетной и денежно-кредитной сферах помогла не только восстановиться после мощнейшего за последние полвека кризиса, но и начать работу над новыми задачами – национальными проектами.
Они должны усилить Россию. Всех нас. Помочь в достижении стратегических целей развития. Чтобы в 2024 году, оглядываясь назад, мы были вправе сказать: мы сделали все, что планировали".
Комментарии
То есть идти всем в бизнес уже не надо? Если зарплаты не устраивают?
Дать возможность людям заниматься любимым делом за хорошую зарплату.
не плохо бы предоставить список людей...
Зарплату не дают, зарплату зарабатывают. Не надо ничего давать, достаточно перестать обворовывать.
13.02.2019 13:11
АБОРИГЕН
Не надо ничего давать, достаточно перестать обворовывать.
"Мне представляется, что глубинные изменения общества таковы, что реставрация социализма в том смысле, какой Вы, по-моему, в это вкладываете, невозможна"(с)
Когда уже "глубинный народ" проснется и изберет во власть достойных людей?! А этих по суд, независимый и справедливый...
13.02.2019 13:15
- гость -
Никакого социализма и прочих левацких ересей. Достаточно верховенство закона и равенства перед них всех БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ.
С миру по нитке Медведеву рубашка!
А он за это поддержит вас добрым словом или озабоченность выразит.
Вот смысл нашего "государства".
"Первое – дать возможность людям заниматься любимым делом за хорошую зарплату", – отметил Медведев
Дайте.Сдержите слово.
13.02.2019 13:36
учитель
Не, ну вам-то однозначно в бизнес, он же вам уже сказал. А тех, кому нужно дать, он и сам знает.
"Мне нравится та жизнь, которой я живу" - как бы благодарит население, которое эту сладкую жизнь пареньку обеспечивает.
13.02.2019 13:28
АБОРИГЕН
Это утопия, мы ж не в детском садике. Такого нигде нет и не предвидится. Пора бы уже перестать веровать в дедушку мороза, невидимую ручонку и прочие либерастические детские ереси, и начать уже строить более прогрессивную общественно-экономическую формацию, выкинув на мороз давно отживший своё отсталый дикарский капитализм.
Такое чувство, что человек только пришел к власти и ставит такие задачи. А пятнадцать лет чем занимался?
Судя по всему не весь кокаин на таможне конфисковали...
Такое впечатление, что Медведев свой сон рассказал! СТРАШНЫЙ!?
13.02.2019 14:05
- гость -
Пора бы уж перестать апеллировать к "нигде нет", основываясь только на опыте просиживания дивана и потребления контента федеральных каналов.
13.02.2019 13:28
АБОРИГЕН
Думаете достаточно только верховенства закона? А если законы несправедливы,но их все исполняют, тогда как ? Разве у Гитлера не было закона?
Геноцид русских это классно!
вновь обделался
"Он вам не Димон!" - в этом лозунге и ненависть и презрение и полнейшее неверие россиян к его умственным и моральным качествам!!! Пошел вон!
"Мне нравится та жизнь, которой я живу": Медведев
Ну а кто бы сомневался. Почти любой россиянин мечтал бы хоть денёк пожить той жизнью.