Молодой мужчина из Кытмановского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве родного дяди.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 26-летнему обвиняемому инкриминируют также незаконные приобретение и хранение наркотических средств.

Согласно версии следствия, 23 ноября прошлого года в жилом доме в одном из сел Кытмановского района между обвиняемым, который находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, и его родным дядей произошел конфликт из-за денег.

"Молодой человек, взяв стоящую у печи металлическую клюку, нанес множественные удары в область головы и тела родственника, а затем несколько раз ударил его ножом. От полученных телесных повреждений 45-летний мужчина скончался на месте происшествия", – уточняют в СКР, добавляя, что также доказана причастность злоумышленника к незаконному приобретению и хранению у себя дома наркотика растительного происхождения в крупном размере.

Мужчина признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.