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Орешкин: рост экономики России не там, где он может ощущаться россиянами

, ИА "Амител"
"Будем работать дальше, чтобы повышать именно долгосрочный рост", – пообещал министр
Орешкин уверен, что правительство не пустит деньги на ветер / Фото: 10pips.ru

Орешкин уверен, что правительство не пустит деньги на ветер / Фото: 10pips.ru

Министр экономического развития Максим Орешкин в интервью "Ведомостям" рассказал, что рост экономики России не там, где это может ощущаться населением.

Прошедший под знаком выборов закончился утверждением программы реформ на ближайшие шесть лет ценой почти 26 трлн рублей. Правительство рассчитывает, что это поможет экономике совершить прорыв, но люди в это не верят: прогноз Минэкономразвития раскритиковало большинство аналитиков.

"Любые прогнозы критикуют", – парировал Орешкин.

Между тем он признает, что последние действия властей – неожиданное повышение пенсионного возраста, увеличение НДС, нарушение прежних обещаний – только усиливают скепсис и бизнеса, и людей. Однако он уверен, что правительство не пустит деньги на ветер и завоюет доверие бизнеса, от которого так ждет инвестиций в экономику.

Что касается экономики, то в прошлом году она не просто уложилась в прогноз середины года Минэкономразвития (2%), а превысила его. Но произошло это очень неожиданно: сначала обнаружился серьезный рост инвестиций (4,1% за январь – сентябрь), потом неожиданно Росстат исправил свои же данные, устроив на бумаге резкий строительный бум (рост на 5,3% за год). При этом другие секторы во второй половине 2018 года замедлялись или показывали слабый рост.

Орешкину предложили оценить итоги года, а также объяснить, с чем связан такой неожиданный рост и не удивил ли он его самого.

"У нас с Росстатом в части подготовки статистических данных выстроена так называемая китайская стена. У сотрудников Минэкономразвития полный запрет даже на попытки обсуждать статистику с коллегами из Росстата до ее выхода. Поэтому о цифрах роста ВВП я узнал одновременно со всеми и так же удивился: напомню, что наши ожидания и публичный прогноз были 1,8%", – отметил Орешкин.

Что касается самих цифр, то, как он отметил, с одной стороны, первая оценка Росстата показала темпы роста в 2,3% – это максимум за шесть лет. Но какие-то глобальные положительные выводы из этого делать не стоит.

"Первое: внутри этой цифры много разовых факторов – увеличение добычи нефти на фоне выхода из первой сделки с ОПЕК, большой вклад финансового сектора на фоне неустойчивого и опасного бума потребительского кредитования, ускорение роста запасов, также носящее краткосрочный характер. При этом рост инвестиций еще очень далек от целевых уровней", – подчеркнул Орешкин.

"И главное, если вы посмотрите на факторы роста, поймете, что он не там, где это может ощущаться населением, – например, в изменении объемов добычи нефти", – добавил министр.

Также он отметил, что такая большая цифра – это точно разовая история, а не повышение долгосрочного потенциального роста: "Уже в 2019 году мы увидим замедление темпов роста. Напомню: наш прогноз на текущий год – рост на 1,3%. До выполнения поставленных задач в указе президента еще должно пройти время. Будем работать дальше, чтобы повышать именно долгосрочный рост, основанный на инвестициях".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.02.2019 14:17
- гость -

Это понятно, что не там - очевидно в статистике, смена руководства сказалось...

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13.02.2019 14:26
- гость -

За счет роста цен ощущаем.

0  0
13.02.2019 14:50
- гость -

не путайте понятия! Не критикуют вас, а вам не верит ваш же собственный народ. Не верят ни в единое ваше слово.

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13.02.2019 14:57
Агент госдепа

В РФ всё хорошо только у 0.1% населения, остальные слепы и глухи, да и голоса своего не имеют.

0  0
13.02.2019 15:02
- гость -

Рост есть, но не в наших карманах )

0  0
13.02.2019 15:07
DEEP PEOPLE

Рост не там, где вы ощущаете. Рост в карманах у бенефициаров путинского режима. План путина "национализация убытков и приватизация прибыли" продолжает воплощаться.

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