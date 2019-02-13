Медведев пообещал экономике России мощную "гравитацию"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в авторской колонке для РИА "Новости", что через шесть лет экономику страны ожидает мощная "гравитация", которая будет притягивать выдающихся ученых и новые идеи со всего мира.
"От развитой экономики выигрывает каждый житель страны. И я уверен, что российская экономика через шесть лет будет обладать мощной "гравитацией", – отметил Медведев.
По его мнению, это "сможет притягивать лучшие умы и идеи – как внутри страны, так и из-за рубежа".
Медведев подчеркнул, что у российской экономики уже выработался иммунитет к внешним воздействиям, и цель правительства страны – ускорение экономического роста и дальнейшее развитие социальной сферы.
Премьер выразил уверенность, что в этом заключается ключ к национальному успеху.
Комментарии
Т.е. на дно потянет еще быстрее?
то есть еще цены повысят на все?
Боже, что он несёт? У него бред, или он под коксом?
цель правительства страны – ускорение экономического роста
Плешивый уже 20 лет рассказывает, что нужно и какие цели, но при этом делает совершенно иное.
.... и космические корабли, будут бороздить просторы ..... Большего театра, не?!
к чему так сложно? сказал бы проще "мощная гравитация наблюдаеться возле черных дыр!"
Показывает какую щуку поймал.
Остапа понесло.
Обещать не значит, жениться.
-гость- 15:35
скорее показывает, какой у него виноградник вырос lol
13.02.2019 15:42
У меня на винограде в Италии вот такие грозди.
Т.е мощная тяжесть падёт на экономику?
Этот "организм" опять что-то замышляет. Господи, отнеси и помилуй!
Глумится открыто, имеет полное право - ведь население его партию поддерживает!!!
и несёт, всякую...
Исчезни уже.
Хвастун ))
Гравитация - это когда мордой в асфальт?
Создавать рабочие хорошо оплачиваемые места для всего мира это конечно хорошо, а вот как быть с россиянами за Уралом? Переезжать в Московию чтобы найти перспективную работу?
ха-ха они чего там курят все вместе? совсем где то за облаками живут похоже.
Вот жаль , что нельзя материться....но когда я его вижу у меня просто нет иных слов....................................................................!!!!!