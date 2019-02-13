Депутаты Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова и Даниил Бессарабов выразили негодование по поводу высаженного из автобуса в ночь ребенка в Барнауле и намерены добиваться решения этой проблемы. Свое мнение они оба написали на страницах в "Инстаграме".
"Безусловно, есть правила перевозки. Но когда норма закона все чаще становится в противоречие с человеческой моралью и просто со здравым смыслом – значит нужно менять норму закона!!", – написала депутат.
Так она прокомментировала историю, которая произошла в Барнауле вечером 11 февраля. Девятилетняя девочка проехала свою остановку, ей пришлось выйти в районе городской свалки и идти по темноте домой пешком, потому что у нее не было денег на обратный проезд.
Наталья Кувшинова рассказала, что сейчас Минтранс готовит закон, который запретит высаживать детей до 16 лет за безбилетный проезд из общественного транспорта, если есть угроза его жизни и здоровью.
"А пока я вышла на министра транспорта Алтайского края с предложением принять на уровне региона необходимый регламент. Положительный опыт уже есть в Санкт-Петербурге, где кондукторы городских автобусов, трамваев и троллейбусов больше не должны высаживать из салонов детей, которые не оплатили проезд (…). Считаю, важно уже сейчас принять в регионе аналогичные документы. Уверена, что когда на одной чаше весов находятся жизнь и здоровье детей, а на другой – штраф, который в последствии ляжет на родителей за безбилетный проезд своего ребенка, то родители оплатят этот штраф и впредь будут более ответственны", – рассказала Наталья Кувшинова.
О том же говорит и Даниил Бессарабов.
"Намерен обратиться к городской власти – важно провести работу с транспортными компаниями, чтобы пресечь подобные проявления безответственности. Властных рычагов для этого достаточно. Если не хватит правовых оснований, готов, как депутат Госдумы, подключиться на законодательном поле", – сказал Бессарабов.
Подобную ситуацию он назвал недопустимой.
"Не важно, это центр города или, как в данном случае, трасса "между свалкой и поворотом на аэропорт" – водители автобусов наизусть знают маршрут и должны понимать, какой опасности они подвергают детей, выдворяя их из транспорта", – добавил депутат.
Комментарии
кто будет контролировать ту грань между высадили- сам вышел потихому
они оба написали на страницах в Инстаграме.
утибозицки.... возмутились дипутятки
"высаживать детей до 16 лет за безбилетный проезд из общественного транспорта, если есть угроза его жизни и здоровью"
Потом из объяснительной водителя/кондуктора "... а чо, нормальная такая свалка, спокойная, бомжи миролюбивые, улыбчивые, да и вообще он как все это увидел сам вышел..."
Молодцы депутаты! Если такой закон будет принят, то дети до 16 лет будут ездить бесплатно. Перевозчики же в свою очередь завопят об убытках, таким образом очередное повышение проезда будет вполне обоснованно.
Не зря население Бессарабова избрало вместо Рыжкова, вона как обеспокоился!!!
Ну понеслись... "Водила - ТВАРЬ!" 2-я серия...
Депутаты тоже за бурлили
1. никто не просил вас рожать (С)-родили, будьте любезны воспитать и обеспечить наличностью на проезд
2. в вечернее время лучше ребёнка сопровождать, ибо даже в автобусе он мог подвергнуться опасности- например, на него надышит пьяный дядька или водитель резко затормозит и он упадёт
3. если такое постановление примут (дети до 16 лет), то у нас будет много зайцоффффф, никто из них за проезд платить не будет и будет качать свои права
я не сильно задела ваши чуйства???
Самые поганые люди это равнодушные и большинство.
Для Зануды; -"Ну что вы, что вы! Мои чувства вы только порадовали..."
В законе прописано что родители будут платить штраф за безбилетный проезд их Чад. Потому как родители оставляют своих детей в заведомо опасном положении. Потому как родители вина всему что случается с их детьми - не школа, не общество, не дет сад, а именно РОДИТЕЛИ!!!
да грустно это всё....пока гром не грянет- вот по такому принципу и живём...как что случится-так мы прям сразу новые правила, проверки....типа-раньше-то мы не в курсе были, а счас-то мы знаем (((((
Закипело у депутатов. А ребенок скорее всего самого вышел из автобуса и пошла на свою остановку. Кондуктор должна была ее задержать? И ответить за незаконное лишение свободы?
Я помню, как мы с двоюродной сестрой в детстве потеряли деньги и не смогли заплатить за троллейбус. Нас довезли до конечной остановки и вызвали родителей. До их приезда мы сидели в какой-то комнатушке с тетенькой, у которой водители отмечали время прибытия что-ли. Родителям правда штраф еще пришлось за нас платить за безбилетный проезд, так что попало нам хорошо. Но разве сегодня нельзя так же делать? И высаживать детей на морозе/свалке не придется.
13.02.2019 14:44
Элли
Я помню, как мы с двоюродной сестрой в детстве потеряли деньги и не смогли заплатить за троллейбус. Нас довезли до конечной остановки и вызвали родителей. До их приезда мы сидели в какой-то комнатушке с тетенькой, у которой водители отмечали время прибытия что-ли. Родителям правда штраф еще пришлось за нас платить за безбилетный проезд, так что попало нам хорошо. Но разве сегодня нельзя так же делать? И высаживать детей на морозе/свалке не придется.
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Незаконное лишение свободы это называется. Яжмать/яжотец потом таких звиздюлей кондуктору даст за задержание ребенка, еще и в прокуратуру/полицию/следственный комитет напишет жалобу
Короче, зря водила делал остановку и двери открывал. Визжат все, кто не в курсе, как всё было. Все детали додумывают сами.
Специально для Элли: девочка за проезд заплатила, у неё не было денег ещё на одну поездку - до своей остановки, которую она случайно проехала мимо. Тут никто не знает, кто в этом автобусе был в курсе проблемы девочки, история об этом умалчивает. А посему и возмущаться рановато.
Элли, правильный вариант. Но ведь яжематери завопят, что ребёнка держали в нечеловеческих условиях! Голодного! Как родственники той бабки, что по чужому проездному гоняла.
Согласна с занудой.
Профессии учителя, воспитателя и кондуктора в нашем зазеркалье становятся самыми некомфортными.
Предлагаю Зануду отправить в госдуру!!!
высаживать детей до 16 лет за безбилетный проезд из общественного транспорта, если есть угроза его жизни и здоровью"
Ага) и выталкивать из магазина без еды, если у него денег нет, а он голодный!))
Вообще, было бы правильным предложение возить детей до 16 лет в общественном транспорте бесплатно.
А общественный транспорт сделать исключительно муниципальным.
но разве при этих правителях это возможно?
Вопрос о привлечении родителей ребенка за ненадлежащее исполнение своих родительских прав не стоит вовсе? То у нас по закону детей до 12 лет нельзя одних дома оставлять и в автомобиле, а ночью на автобусе отправлять значит можно!
DEEP PEOPLE 14:58
Короче, зря водила делал остановку и двери открывал. Визжат все, кто не в курсе, как всё было. Все детали додумывают сами.
Специально для Элли: девочка за проезд заплатила, у неё не было денег ещё на одну поездку - до своей остановки, которую она случайно проехала мимо. Тут никто не знает, кто в этом автобусе был в курсе проблемы девочки, история об этом умалчивает. А посему и возмущаться рановато.
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Тут как бы все имеют опыт (надеюсь) поездок в барнаульских автобусах. Судя наличию в кадре городской свалки, приходим к выводу, что это маршрут №25, а там сами знаете какое количество жителей на квадратный километр и расстояния между остановками. Накладывая этот самый опыт на район, в котором все это приключилось - вангую, что дело было примерно так...
Водитель "на всех парах" ехал на конечную. Ребенок конечно же, не знал, что надо было стоять под дверями на выходе (в темноте он мог и не узнать свою остановку), потому что справедливо рассчитывал, что автобус - для того, чтобы было удобно пассажирам, (а не прибыльно владельцам).
Соответственно, когда ребенок понял, что его остановка уже позади, он попросил помощи у кондуктора. Кондуктор не нашла ничего лучше, как высадить его прямо там, гда и была обнаружена проблема.
В сухом остатке имеем главный вывод - права пассажира были грубо нарушены! А именно - не было громкого и четкого объявления остановок. То есть того, что каждый (!) перевозчик обязан делать в каждом (!) автобусе.
А так как эта проблема не единична, следовательно, муниципалитет должен принять некий свод мер, предотвращающих подобную ситуацию.
Судя наличию в кадре городской свалки
вы правда считаете, что городскую свалку видно с дороги, да еще и в темное время суток??
А именно - внедрить должность "тайного пассажира", по аналогии с магазинами.
При подтверждении того, что на данном маршруте не объявляют остановки, перевозчик штрафуется на 50 тыс, при повторном нарушении - 500 тыс, троекратное нарушение - конфискация транспортного средства или лишение лицензии.
Это заодно позволит и искоренить курение в автобусах.
16:43 Это образное выражение, чтобы объяснить, что речь идет о 25-ом маршруте, расстоянии между остановками на нем и малым количеством пассажиров
Надо еще не забыть узаконить то, что описала гость 14:44. Да еще их пристегивание наручниками, что бы не сбежали. Потому как малолетних хитрожопок, которые умышленно будут толпами кататься и умышленно бесплатно будут миллионы. Если кто-то верит, что все детки честные и добрые, просто не работал с ними как следует.
Кстати, в те несколько лет, когда в автобусах Барнаула отменяли кондукторов и контролеров, многие ли платили за проезд? Поголовно ездили бесплатно.
Родителям бы не только штраф за бесплатный проезд зайца, но и за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Тогда яжматерей-яжотцов поубавится и будут воспитанием чада заниматься, а не быковать.
"вангую, что дело было примерно так..."
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опять одни домыслы
В первую очередь деньги должны идти на бесплатный проезд всем школьникам и бесплатное им же питание!!!
17-31 святая простота. На зк больше денег тратят. Вы хотите зэков обидеть?