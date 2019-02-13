Депутаты Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова и Даниил Бессарабов выразили негодование по поводу высаженного из автобуса в ночь ребенка в Барнауле и намерены добиваться решения этой проблемы. Свое мнение они оба написали на страницах в "Инстаграме".

"Безусловно, есть правила перевозки. Но когда норма закона все чаще становится в противоречие с человеческой моралью и просто со здравым смыслом – значит нужно менять норму закона!!", – написала депутат.

Так она прокомментировала историю, которая произошла в Барнауле вечером 11 февраля. Девятилетняя девочка проехала свою остановку, ей пришлось выйти в районе городской свалки и идти по темноте домой пешком, потому что у нее не было денег на обратный проезд.

Наталья Кувшинова рассказала, что сейчас Минтранс готовит закон, который запретит высаживать детей до 16 лет за безбилетный проезд из общественного транспорта, если есть угроза его жизни и здоровью.

"А пока я вышла на министра транспорта Алтайского края с предложением принять на уровне региона необходимый регламент. Положительный опыт уже есть в Санкт-Петербурге, где кондукторы городских автобусов, трамваев и троллейбусов больше не должны высаживать из салонов детей, которые не оплатили проезд (…). Считаю, важно уже сейчас принять в регионе аналогичные документы. Уверена, что когда на одной чаше весов находятся жизнь и здоровье детей, а на другой – штраф, который в последствии ляжет на родителей за безбилетный проезд своего ребенка, то родители оплатят этот штраф и впредь будут более ответственны", – рассказала Наталья Кувшинова.

О том же говорит и Даниил Бессарабов.

"Намерен обратиться к городской власти – важно провести работу с транспортными компаниями, чтобы пресечь подобные проявления безответственности. Властных рычагов для этого достаточно. Если не хватит правовых оснований, готов, как депутат Госдумы, подключиться на законодательном поле", – сказал Бессарабов.

Подобную ситуацию он назвал недопустимой.

"Не важно, это центр города или, как в данном случае, трасса "между свалкой и поворотом на аэропорт" – водители автобусов наизусть знают маршрут и должны понимать, какой опасности они подвергают детей, выдворяя их из транспорта", – добавил депутат.