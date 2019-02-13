Водители большегрузов продолжают игнорировать запреты / Фото: Николай Гуров, Елена Коробко / vk.com/barneos22
Ограничитель высоты вновь снесли рядом со старым мостом через Обь в Барнауле, сообщили очевидцы в паблике barnaul 22.
"Старый мост. Опять фура хотела проскочить. Не получилось... Пробка в сторону Барнаула", – отмечает автор заметки.
Отметим, что водители большегрузов далеко не в первый раз врезаются в ограничитель высоты. При этом движение фур по старому мосту в Барнауле запрещено.
Однако водители фур и грузовиков зачастую пренебрегают этим запретом.
Комментарии
Просто поразительная некомпетентность властей. "Запрещать и не пущать" не работает! Начинайте уже головой думать господа чиновники.
и для чего прилеплена вторая фотка?
по сабжу.
Аборигешка, когда из за такого, не видящего знаки, оленя мост ухнется вниз, ты будешь с пеной из под ноздрей кричать "как допустили???!!!!"
13.02.2019 13:41
- гость -
Дело не в оленях, дурачок. Дело в самой инфраструктуре и организации дорожного движения. Сама система генерирует эти ЧП, так что тут хоть олени, хоть верблюды, разницы нет.
)) да сколько можно то? Или фур много рамок на всех хватит! Пора уже киоск ставить рядом с дежурным сварщиком и пачкой штрафных квитанций, хотя бы бюджет города пополнять будет! Ну или еще вариант - прицепить к рамке ленточную пилу чтоб ровняла всех под уровень!
Нет Аборигешка, ты не олень. Ты баран. ТОлько бараны продолжают с упоротостью, для которой можно найти лучшее применение, лезть под знак., ехать по обочинам, не останавливаться на ПП ну и т.д. Ты сам знаешь все свои "подвиги".
поставить первым предупредительную рамку с пластинами на цепочках, чтобы плоховидящие услышали когда звякнет, а потом уже эту второй, для плоховидящих и плохослышащих, чтоб наверняка
13.02.2019 13:56
- гость -
Твоя диванная экспертиза конечно поражает глубиной и предметностью, а другого и ожидать трудно от диванного эксперта.
гость
поставить первым предупредительную рамку с пластинами на цепочках, чтобы плоховидящие услышали когда звякнет, а потом уже эту второй, для плоховидящих и плохослышащих, чтоб наверняка
Так там раньше по 2 рамки и стояли с пластинами на цепочках.Пластины отрывались и падали-это особо одаренных водителей фур не смущает.
Там же каждый день сотрудники ГИБДД стоят.
Видать сегодня их не было-хотел прорваться по-быстренькому.....
а правда, для чего там этот ограничитель? вроде фура как фура....
или это как стоп-линию рисовать за 20 метров до перекрёстка?
Едущим баранам надо стрелять в ляжку а машину реквизировать