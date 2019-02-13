Водители большегрузов продолжают игнорировать запреты / Фото: Николай Гуров, Елена Коробко / vk.com/barneos22

Ограничитель высоты вновь снесли рядом со старым мостом через Обь в Барнауле, сообщили очевидцы в паблике barnaul 22.

"Старый мост. Опять фура хотела проскочить. Не получилось... Пробка в сторону Барнаула", – отмечает автор заметки.

Отметим, что водители большегрузов далеко не в первый раз врезаются в ограничитель высоты. При этом движение фур по старому мосту в Барнауле запрещено.

Однако водители фур и грузовиков зачастую пренебрегают этим запретом.