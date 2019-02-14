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Поток, который мы потеряем, или Место нового жилого квартала в Барнауле

, ИА "Амител"
Где будет новый жилой квартал Барнаула

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Утверждение проекта Генерального плана развития Барнаула вновь перенесли. Главный документ краевой столицы будут обсуждать не раньше лета этого года. В частности это связано с застройкой территории района Поток. Здесь есть ограничение этажности для новостроек, кроме этого пересматриваются ранее озвученные границы будущего нового квартала.

Как выглядят эти территории сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

14.02.2019 06:46
Марина

Эх... На четвертом снимке зелененький детский сад выглядывает. Меня в него водили. А мне уже далеко за сорок. Лет через 10 не будет этого тихого уголка моего детства. Уходит эпоха, но с этим ничего не поделаешь.

0  0
14.02.2019 07:31
Пионер

Бараки однозначно надо убирать. А вот к застройке, особенно к инфраструктуре, нужно отнестись очень внимательно, а не как всегда, понавтыкаем свечек - а там разберутся.

0  0
14.02.2019 07:38
АБОРИГЕН

На месте потока необходимо возвести современный малоэтажный район с квартальной застройкой и изолированными от автомобилей дворами, 3-5 этажей, не более. К сожалению девелоперам и администрации города пока не удается победить свое невежество и жадность.

0  0
14.02.2019 07:48
- гость -

Это, ваще-то, не Поток. Поток чуть дальше, застройка 5эт. панельками и кирпичами.

0  0
14.02.2019 07:52
- гость -

14.02.2019 07:48
- гость -
------------------------------------
Согласен, Поток совсем не здесь. Это Западный. Журналистам надо бы получше знать родной город и его историю.

0  0
14.02.2019 09:07
- гость -

Хочу туда, в 1972 год, красивые дома были, хорошие люди.

0  0
14.02.2019 09:08
- гость -

14.02.2019 07:48
- гость -
Это, ваще-то, не Поток.
Плюсану гостю, историю города знать бы надо , прежде чем писать..
Правильно он говорит, "Поток" это от "Космонавтов" по "Э. Алексеевой".
Кирпично- панельные хрущевки , постройки 50-х, 60-х годов. А всё что здесь показывают-
это вообще "Западный" всегда был!!! Почему "поток протянули до "С. Западной" не понятно??!!

0  0
14.02.2019 09:10
- гость -

14.02.2019 07:52
- гостю

14.02.2019 09:08
- гость -
Мы хоть и гости ,но историю родного города знаем!)))

0  0
14.02.2019 09:14
- гость -

Сколько жителей потока отписалось))

0  0
14.02.2019 09:17
- гость -

и куда расселят тот контингент?

0  0
14.02.2019 09:22
- гость -

14.02.2019 09:17
- гость -
Бывшая общага "химиков" у "Бии " есть и райончик, по их сказаниям "Поток"...)))

0  0
14.02.2019 09:24
- гость -

14.02.2019 09:14
- гость -
Сколько жителей потока отписалось))


Ты гостёк,смотри поаккуратней, а то пацаны с эмильки тоже читать умеют.)))

0  0
14.02.2019 09:26
- гость -

а то пацаны с эмильки тоже читать умеют

они болгарку не по назначению используют)))

0  0
14.02.2019 09:29
- гость -

14.02.2019 09:26
- гость -
не по назначению

Легко, ёщё и паяльники и....))))

0  0
14.02.2019 09:32
- гость -

Легко, ёщё и паяльники и

ты поаккуратнее) пальца лишился. щас еще сожгешь себе ченить) инструмент надо по назначению юзать)))

0  0
14.02.2019 09:35
- гость -

Так я и не пацан с Эмильки!!!)))

0  0
14.02.2019 09:37
- гость -

я в вашем потоке не силен))

0  0
14.02.2019 09:40
- гость -

Могу просвятить и по потоку, и по западному , где пивнухи и до скольки...))

0  0
14.02.2019 09:41
- гость -

по ним ты спец))

0  0
14.02.2019 09:43
- гость -

Так и ты расширишь свой пивной кругозор!!!

0  0
14.02.2019 09:46
- гость -

ога. я еще по потоковским пивнякам не шарился))

0  0
14.02.2019 09:46
- гость -

А ты какую сейчас работу работаешь, тут даже баннануть не каво??
Разве что меня.)))

0  0
14.02.2019 09:46
- гость -

вы еще подеритесь тут

0  0
14.02.2019 09:47
- гость -

не шарился))
А вот зарекаться не надо...!!!!

0  0
14.02.2019 09:48
- гость -

вы еще подеритесь тут
С тобой что ли? Не охота.))

0  0
14.02.2019 09:56
- гость -

я тут при чем - но я б посмотрела

0  0
14.02.2019 10:34
- гость -

но я б посмотрела

Сначала пивас ставь, а потом смотри!

0  0
14.02.2019 10:35
- гость -

Спугнула пацана, вот если пивас, то он сразу придёт.)))

0  0
14.02.2019 10:43
- гость -

трешку как всегда?

0  0
14.02.2019 10:45
- гость -

трешку как всегда?

КАЖДОМУ!!!

0  0
14.02.2019 10:47
- гость -

сами давитесь этим пойлом. у меня есть поставщик нормального продукта

0  0
14.02.2019 10:50
- гость -

Журналистам надо бы получше знать родной город и его историю.

... откуда колхозник может знать про наш родной город? Ему простительно!

0  0
14.02.2019 10:50
- гость -

поставщики не вечны

0  0
14.02.2019 10:56
- гость -

4.02.2019 10:50
- гость -
поставщики не вечны

Вот! Я всегда говорил, что на эмильке правильные пацаны!))

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