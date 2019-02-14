Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Утверждение проекта Генерального плана развития Барнаула вновь перенесли. Главный документ краевой столицы будут обсуждать не раньше лета этого года. В частности это связано с застройкой территории района Поток. Здесь есть ограничение этажности для новостроек, кроме этого пересматриваются ранее озвученные границы будущего нового квартала.

Как выглядят эти территории сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже.