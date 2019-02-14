Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Утверждение проекта Генерального плана развития Барнаула вновь перенесли. Главный документ краевой столицы будут обсуждать не раньше лета этого года. В частности это связано с застройкой территории района Поток. Здесь есть ограничение этажности для новостроек, кроме этого пересматриваются ранее озвученные границы будущего нового квартала.
Как выглядят эти территории сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Эх... На четвертом снимке зелененький детский сад выглядывает. Меня в него водили. А мне уже далеко за сорок. Лет через 10 не будет этого тихого уголка моего детства. Уходит эпоха, но с этим ничего не поделаешь.
Бараки однозначно надо убирать. А вот к застройке, особенно к инфраструктуре, нужно отнестись очень внимательно, а не как всегда, понавтыкаем свечек - а там разберутся.
На месте потока необходимо возвести современный малоэтажный район с квартальной застройкой и изолированными от автомобилей дворами, 3-5 этажей, не более. К сожалению девелоперам и администрации города пока не удается победить свое невежество и жадность.
Это, ваще-то, не Поток. Поток чуть дальше, застройка 5эт. панельками и кирпичами.
14.02.2019 07:48
- гость -
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Согласен, Поток совсем не здесь. Это Западный. Журналистам надо бы получше знать родной город и его историю.
Хочу туда, в 1972 год, красивые дома были, хорошие люди.
14.02.2019 07:48
- гость -
Это, ваще-то, не Поток.
Плюсану гостю, историю города знать бы надо , прежде чем писать..
Правильно он говорит, "Поток" это от "Космонавтов" по "Э. Алексеевой".
Кирпично- панельные хрущевки , постройки 50-х, 60-х годов. А всё что здесь показывают-
это вообще "Западный" всегда был!!! Почему "поток протянули до "С. Западной" не понятно??!!
14.02.2019 07:52
- гостю
14.02.2019 09:08
- гость -
Мы хоть и гости ,но историю родного города знаем!)))
Сколько жителей потока отписалось))
и куда расселят тот контингент?
14.02.2019 09:17
- гость -
Бывшая общага "химиков" у "Бии " есть и райончик, по их сказаниям "Поток"...)))
14.02.2019 09:14
- гость -
Сколько жителей потока отписалось))
Ты гостёк,смотри поаккуратней, а то пацаны с эмильки тоже читать умеют.)))
а то пацаны с эмильки тоже читать умеют
они болгарку не по назначению используют)))
14.02.2019 09:26
- гость -
не по назначению
Легко, ёщё и паяльники и....))))
Легко, ёщё и паяльники и
ты поаккуратнее) пальца лишился. щас еще сожгешь себе ченить) инструмент надо по назначению юзать)))
Так я и не пацан с Эмильки!!!)))
я в вашем потоке не силен))
Могу просвятить и по потоку, и по западному , где пивнухи и до скольки...))
по ним ты спец))
Так и ты расширишь свой пивной кругозор!!!
ога. я еще по потоковским пивнякам не шарился))
А ты какую сейчас работу работаешь, тут даже баннануть не каво??
Разве что меня.)))
вы еще подеритесь тут
не шарился))
А вот зарекаться не надо...!!!!
вы еще подеритесь тут
С тобой что ли? Не охота.))
я тут при чем - но я б посмотрела
но я б посмотрела
Сначала пивас ставь, а потом смотри!
Спугнула пацана, вот если пивас, то он сразу придёт.)))
трешку как всегда?
трешку как всегда?
КАЖДОМУ!!!
сами давитесь этим пойлом. у меня есть поставщик нормального продукта
Журналистам надо бы получше знать родной город и его историю.
... откуда колхозник может знать про наш родной город? Ему простительно!
поставщики не вечны
4.02.2019 10:50
- гость -
поставщики не вечны
Вот! Я всегда говорил, что на эмильке правильные пацаны!))