Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

Как правильно нарезать грузди или подкоптить сметану? А знаете ли вы, как правильно приготовить тартар из лосося с чёрной икрой или креветки Катаифи с пикантным соусом? Еще вчера я не знал, что это такое, но сегодня могу смело угостить своих друзей или жену изысканными закусками, которые сойдут за блюда из ресторана.

Итак, как же я всему этому научился? На эти и многие другие вопросы я узнал в ходе мастер-класса для поклонников кулинарного искусства, которые проводят два известных барнаульских шеф-повара Алексей Шефер и Евгений Петенёв, объединившихся вместе в рамках специального проекта #вкусдваноль. Их кулинарные мастер-классы — прекрасная возможность улучшить свои навыки приготовления пищи для тех, у кого это почти хобби. Ребята проводят свои обучения в семейном ресторане "Династия". И надо сказать, что оно того стоит.

Каждое занятие отличается от предыдущего, а разнообразие блюд понравится не только любителям мяса, к которым я отношу себя, но и вегетарианцам. Идея подобных мастер-классов даже для нашего города не новая, но все в таких историях зависит от фигуры шеф-повара. Важно не просто показать, как в домашних условиях приготовить блюдо из французской или русской кухни, но рассказать доступно и интересно, чтобы даже непрофессионал начал делать это с любовью. Алексей и Евгений прекрасно дополняют друг друга, рассказывая параллельно о некоторых секретах кулинарии и устройстве ресторанной кухни изнутри. Любители вкусно поесть или просто желающие узнать нечто новое, могут на практике обучиться приготовлению нескольких современных, необычных и вкусных блюд.

На мастер-классы приходят не только домохозяйки, но и целыми семьями. Пока дети пытаются пройти сложный уровень в игре на приставке, их мама маринует лосось, снимая параллельно все для своего Instagram, а папа учится у профессионального шефа, как не заплакать во время нарезки лука. Тут и врач уверенно обращается со шприцем, но не для того, чтобы поставить укол пациенту, а приготовить в домашних условиях черную икру. Многие же приходят на мастер-классы, чтобы пообщаться, завести новых друзей и приятно провести время, а позже удивить своих гостей необычными закусками и блюдами.

Во время мастер-классов, к слову, используются в основном продукты из Алтайского края. По словам поваров, они вкуснее и полезнее для здоровья. Обычный мастер-класс длится в среднем 3-4 часа. Гости лично участвуют в приготовлении всех блюд и наблюдают за работой шеф-повара, обучаясь готовить горячие блюда, закуски. Также повара рассказывают участникам, как правильно украшать, сервировать и подавать блюда к столу.

10 февраля Алексей и Евгений подготовили для гостей сразу 7 блюд на любой вкус и цвет: говядина Веллингтон, такос и тапас, форшмак из мраморной говядины с трюфельным маслом, закуска из груздей с подкопченной сметаной и другие. Скажите, что звучит сложно? На самом деле ничего сложного в их приготовлении нет. Побывав на мастер-классе двух барнаульских шеф-поваров, вы научитесь готовить такие блюда. Украшением дня стал напиток от Алексея Шефера — специальный эликсир любви из глинтвейна с добавлением Красного корня. Такой напиток, по словам шефа, позволит мужчинам всегда быть на коне.

Следующий мастер-класс пройдет уже 17 февраля. И это прекрасное время сделать второй половинке необычный подарок. Для тех пар, кто решил необычно провести время и отметить День святого Валентина — это будет прекрасным подарком. Ведь, как известно, ничто не может так объединить и сблизить людей, как совместное приготовление вкусной пищи.

Более подробнее о занятии можно узнать в Instagram Алексея Шефера или по телефону 222-022. Готовьте с профессионалами!

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