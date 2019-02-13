Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Сергей Дугин провел совещание по повышению надежности инженерной инфраструктуры города, где выразил свою обеспокоенность текущим состоянием коммуникаций.

В мероприятии приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев, заместитель руководителя Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Сергей Иванов, директор Алтайского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания" Игорь Лузанов и директор барнаульского водоканала Дмитрий Масловский.

Говоря о недавно произошедших коммунальных авариях, Сергей Дугин подчеркнул: "Люди в сильные морозы вынуждены терпеть неудобства. Мы собрались, чтобы выработать комплекс мер, позволяющий в ближайшие два года свести к минимуму количество аварий, найти дополнительные средства для устранения, в том числе за счет внесения изменений в концессионные соглашения, инвестиционные программы, вхождения в федеральные программы".

В мэрии отмечают, что работа, направленная на повышение надежности инфраструктуры, активно ведется. Так, город переводится в единую ценовую зону, достигнута договоренность с руководством СГК об инвестировании 6 миллиардов рублей в ремонт тепловых сетей, также готовится заключение концессионного соглашения с водоканалом.

По словам замглавы администрации краевой столицы Александра Алексеенко, все аварии устраняются в нормативные сроки.

Руководитель Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов, в свою очередь, напомнил, что энергетики намерены вложить в ремонт системы теплоснабжения 1,8 миллиарда рублей. В первую очередь в Барнауле планируется реконструкция магистральных теплосетей.

Гендиректор водоканала Дмитрий Масловский акцентировал внимание на необходимости ремонта и реконструкции не только водопроводов, но и канализационных сетей.

Резюмируя, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев дал поручение проанализировать причины повышения аварийности на сетях в Барнауле и более активно работать по привлечению средств на реконструкцию инфраструктуры.