Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь прокомментировал заявление главного редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера о том, что он якобы пытался заранее узнать ответы на вопросы передачи, пишет РБК.

Друзь отметил, что в реальности сам Бер предложил ему сделку, согласно которой магистр должен был получить ответы на вопросы, а потом отдать часть денег от выигрыша.

"Голос на записях Бера действительно мой, и скрывать это я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша", – подчеркнул Друзь.

Он уточнил, что сильно удивился наглости редактора и решил подыграть ему, чтобы понять, "насколько далеко может пойти этот человек".

"И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл", – указал Друзь.

По его словам, он рассказал о произошедшем своему коллеге Виктору Сидневу, с которым должен был принимать участие в шоу, и они решили изучить ситуацию. Позднее Бер, как отметил Друзь, позвонил ему и надиктовал часть вопросов и ответов.

В конечном итоге, как отмечается, участники передачи решили, что доведут съемку до 15-го вопроса, но не будут выигрывать главный приз, а сообщат обо всем руководству шоу.

"Однако все оказалось сложнее, последние пять вопросов не совпадали. Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ", – рассказал Друзь, добавив, что в действительности он знал ответ.