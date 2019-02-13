Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь прокомментировал заявление главного редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера о том, что он якобы пытался заранее узнать ответы на вопросы передачи, пишет РБК.
Друзь отметил, что в реальности сам Бер предложил ему сделку, согласно которой магистр должен был получить ответы на вопросы, а потом отдать часть денег от выигрыша.
"Голос на записях Бера действительно мой, и скрывать это я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша", – подчеркнул Друзь.
Он уточнил, что сильно удивился наглости редактора и решил подыграть ему, чтобы понять, "насколько далеко может пойти этот человек".
"И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл", – указал Друзь.
По его словам, он рассказал о произошедшем своему коллеге Виктору Сидневу, с которым должен был принимать участие в шоу, и они решили изучить ситуацию. Позднее Бер, как отметил Друзь, позвонил ему и надиктовал часть вопросов и ответов.
В конечном итоге, как отмечается, участники передачи решили, что доведут съемку до 15-го вопроса, но не будут выигрывать главный приз, а сообщат обо всем руководству шоу.
"Однако все оказалось сложнее, последние пять вопросов не совпадали. Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ", – рассказал Друзь, добавив, что в действительности он знал ответ.
Комментарии
И так везде.
—Рановато связываете, — сказал старичок и пошел.
— Блокировать и атаковать! — воскликнул парень. — Сначала связал, а сейчас съем.
—Этот конь несъедобный: он сам прикидывает, кого бы ему съесть...
—Ферзей зеваете, дедушка, — с укоризной проговорил парень и быстро взял слоном ферзя. Ходы обратно у нас не отдают.
— Не отдают? — с некоторым сожалением уточнил старичок. — Впрочем, наши предки и без ферзей играли. Шах.
—A y вас разве были предки? Я думал, вы сами и есть предок.
—Я имел в виду шахматных предков.Мат Легаля!-торжественно объявил старичок.
Друзь человек интеллигентный-он не стал в ответ на гнусное предложение поливать трёхэтажным казацким матом как сделал бы Дибров.Друзь решил подыграть )
Александр Бялко защитил Александра Друзя:"Я Друзя хорошо знаю,никогда он на такое не пойдёт-ерунда какая-то.И как нормальный еврей он считает деньги-никогда он не даст взятку.Странно:я в это всё не верю".
13.02.2019 18:48
Шахматы не для детей.
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да вы писатель, однако! про криппи-девочку и людоеда тоже ваша работа? наверное, фанфиками балуетесь? это оригинально. ни один гугл не находит ничего подобного. где можно прочитать продолжение?
друзезащитникам: запись на диктофон предоставил только редактор. он сегодня в 20мск будет на эхе. на радио сразу видно, если человек врёт. почему Друзь не придет на радио объясниться?
Друзь , как нормальный еврей, он считает деньги-никогда он не даст взятку
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ага, особенно если выгода больше взятки втрое.
Вайнштейн — книга «Ловушки Ферзьбери».В далёком детстве осваивал )
13.02.2019 19:28
- гость -
спасибо! да, у знатоков там был вопрос "мат Легаля". надо почитать, а то я кроме детского мата других не знаю.