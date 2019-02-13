Жители Горно-Алтайска жалуются на горы снега после очистки улицы

Фото: Служба Новостей "FM-Продакшн"

Жители микрорайона Партизанский лог в Горно-Алтайске не могут выйти из своих домов из-за некачественной очистки улиц, сообщает Служба Новостей "FM-Продакшн".

Граждане заявляют, что зимой дороги в микрорайоне почти не чистили, но на днях долгожданное событие случилось: по улице прошлись грейдером.

Однако из-за этого перед домами образовались высокие снежные валы, преодолеть которые людям не так-то просто.

Жители микрорайона опасаются, что разгребать эти сугробы им предстоит самостоятельно.

За комментарием по этому вопросу Служба Новостей "FM-Продакшн" обратилась в мэрию республиканской столицы.

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