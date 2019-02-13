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Орешкин успокоил: еще повышения пенсионного возраста не ожидается до 2036 года

, ИА "Амител"
Он отметил, что "в ближайшее десятилетие этот вопрос" больше не поднимется, до 2036 года во всяком случае
Орешкин отметил, что без реформы увеличить пенсии на 7% было бы нельзя / Фото: news.webalta.ru

Орешкин отметил, что без реформы увеличить пенсии на 7% было бы нельзя / Фото: news.webalta.ru

Министр экономического развития Максим Орешкин в интервью "Ведомостям" заявил, что в прогнозе Минэкономразвития и бюджетном прогнозе Минфина до 2036 года дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусматривается.

По словам Орешкина, изменения в пенсионной системе были разработаны так, чтобы "в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался".

Министр подчеркнул, что краткосрочно такие реформы во всем мире воспринимаются негативно.

"Оценить долгосрочный эффект с точки зрения реакции людей на реформу можно будет только через несколько лет. Но уже очевидно, что без реформы проиндексировать пенсии на 7% с января было бы невозможно", – добавил Орешкин.

Осенью 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об изменении действующей пенсионной системы. Документ предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста. К 2028 году женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65 лет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.02.2019 15:26
- гость -

А откуда ему известно, что люди будут выбирать всю эту кодлу во власть до 2036 года?

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13.02.2019 15:36
- гость -

Один уже в грудь себя бил,и про деревянный макинтош смишно шутковал.

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13.02.2019 15:46
гость

-гость- 15:26 вы разве не слышали про глубинный народ? путинизм только начинается, как заявляет нам товарищ Сурков

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13.02.2019 15:52
- гость -

То есть если мне 45 то я в принципе пенсию не увижу?

0  0
13.02.2019 16:05
- гость -

13.02.2019 15:52 Но зато она будет большая))))

0  0
13.02.2019 16:08
- гость -

Романовы - 300 лет, коммунисты - 70, путинисты всего-то 20 - но им есть что терять кроме своих цепей - власть и деньги! Поэтому этой братве ну никак нельзя от власти уходить - увы но прав Сурков, глубинный народ обеспечит им долгое бессменное правление...

0  0
13.02.2019 16:16
- гость -

Ох,спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!

0  0
13.02.2019 16:38
- гость -

...до 2036 года дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусматривается..." а предусматривается отмена страховой пенсии по старости (женщинам - 60 лет, мужчинам - 65 лет). Предусматривается назначение только социальной (65 лет - бабуськам и 70 лет дедуськам) и возможно накопительные выплаты.
Эволюция человека и медицина безнадёжно отстали от пенсионного возраста (климакс, продолжительностью 10 лет: у женщин в 45 лет, у мужчин в 50 лет - не отменяется и не лечится) и по законам природы наступает старость (на основе этого в СССР была назначена пенсия, в максимально допустимый возраст, 55 и 60 лет) Повышение продолжительности жизни не влияет на трудоспособный период (с 18-20 лет до 45-50 лет) С развитием цивилизации надо понижать, а не повышать... значит всё и у всех идёт к упадку и...

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13.02.2019 17:12
- гость -

Оценить долгосрочный эффект с точки зрения реакции людей на реформу можно будет только через несколько лет

а чего оценивать-то если ожидаемая продолжительность жизни при рождении для мужчин
1961-1962 г.р. составляет 63,78 лет,
1964-1965 г.р. составляет 64,60 лет
1969-1970 г.р. составляет 63,15 лет
при выходе на пенсию согласно путинской пенсионной реформе в 65 лет...

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13.02.2019 19:41
- гость -

Во Франции, Польше, Италии, Китае снизили пенсионный возраст.

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