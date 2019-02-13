Министр экономического развития Максим Орешкин в интервью "Ведомостям" заявил, что в прогнозе Минэкономразвития и бюджетном прогнозе Минфина до 2036 года дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусматривается.

По словам Орешкина, изменения в пенсионной системе были разработаны так, чтобы "в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался".

Министр подчеркнул, что краткосрочно такие реформы во всем мире воспринимаются негативно.

"Оценить долгосрочный эффект с точки зрения реакции людей на реформу можно будет только через несколько лет. Но уже очевидно, что без реформы проиндексировать пенсии на 7% с января было бы невозможно", – добавил Орешкин.

Осенью 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об изменении действующей пенсионной системы. Документ предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста. К 2028 году женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65 лет.