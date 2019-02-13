Систему оплаты проезда банковской картой начали тестировать в барнаульских автобусах, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Как информировал ранее портал Amic.ru, с 4 февраля барнаульцы могут рассчитаться за проезд в трамваях и троллейбусах банковской картой.

Теперь же новый способ оплаты транспортной услуги начали тестировать в городских пассажирских автобусах, оснащенных системой электронной оплаты проезда.

В горадминистрации добавляют, что итоги тестовых испытаний МУП "Центртранс" подведет на следующей неделе.

Оплатить проезд можно картой любого банка, но она обязательно должна быть бесконтактной.

Пассажиры и кондукторы в данный момент привыкают к такой системе оплаты проезда, поэтому таким механизмом за неделю воспользовались лишь несколько десятков человек.