Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале прокомментировал закон о суверенном интернете, принятый Госдумой в первом чтении во вторник, 12 февраля.

"Информация тогда хороша, когда она бескрайняя, как любовь. Давайте отрегулируем любовь, и люди скажут, что такие куцые отношения им не нужны вовсе. Я до сих пор помню, как на танцах в школе учительница ходила и следила, кто насколько близко друг к другу танцует. И это считалось воспитанием, сохранением чистоты отношений. Но как детям общаться, если им указывать, как танцевать?" – задается вопросом Жириновский.

"Точно так же и в свободе информации – если дать кому-то возможность ограничивать все подряд, то он постоянно будет указывать, что запретить, а что заблокировать. И граждане справедливо опасаются такой изоляции", – отметил он.

Между тем, как он подчеркнул, разумные и тщательно проработанные ограничения возможны, например, для таких явлений, как группы "синий кит" или откровенная дезинформация с целью нанести вред гражданам.

"Это может быть запугивание войной или телефонный терроризм. Борьбу с этими опасными явлениями на законодательном уровне мы всегда готовы поддержать", – добавил лидер ЛДПР.