Совокупный долг клиентов компании (физических лиц) в Алтайском крае и Республике Алтай перед АО "Алтайэнергосбыт" на 1 января 2019 года составил 174,52 млн рублей.

Абсолютным антилидером стало население Майминского района Республики Алтай, накопившее более 27 млн рублей, что составляет почти 41% от общей суммы задолженности за электроэнергию абонентов Республики Алтай.

На второй строчке расположились барнаульцы и жители пригорода с суммой в 15,46 млн рублей.

Замыкают тройку антирейтинга бытовые абоненты компании в Бийском районе Алтайского края более чем с 11 млн рублей долга.

Кроме того, в рейтинг неплательщиков вошли следующие города и районы Алтайского края и Республики Алтай:

Майминский район (Республика Алтай) – 27,54 млн рублей; г. Барнаул (Алтайский край) – 15,46 млн рублей; Бийский район (Алтайский край) – 11,01 млн рублей; г. Горно-Алтайск (Республика Алтай) – 10,56 млн рублей; Смоленский район (Алтайский край) – 7,44 млн рублей; Павловский район (Алтайский край) – 7,35 млн рублей; г. Бийск (Алтайский край) – 7,17 млн рублей; Турочакский район (Республика Алтай) – 6,75 млн рублей; Шебалинский район (Республика Алтай) – 5,51 млн рублей; Кош-Агачский район (Республика Алтай) – 4,35 млн рублей.

В целом, ситуация с долгами потребителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несколько улучшилась, но остается критической.

АО "Алтайэнергосбыт" напоминает об ответственности за неплатежи. Так, подача электроэнергии после однократного предупреждения (уведомления) потребителя-неплательщика может быть приостановлена. Кроме того, согласно действующему законодательству, в настоящее время рассмотрение обращений ресурсоснабжающих организаций в судебных инстанциях проходит в упрощенном, приказном порядке, когда судья принимает решение без приглашения неплательщика и в срок не более 5 дней. При этом в качестве мер принудительного взыскания применяется наложение ареста на имущество (автомобиль, мобильный телефон, гаджеты, электробытовая техника, ювелирные изделия и т.д.) и банковские счета должника, ограничение выезда за рубеж. Также "Алтайэнергосбыт" вправе передать данные о задолженности за электроэнергию в бюро кредитных историй, что может привести к затруднениям в получении кредита неплательщиками.

АО "Алтайэнергосбыт" призывает потребителей, имеющих задолженность за потреблённую энергию, погасить её в полном объёме, во избежание штрафных санкций.